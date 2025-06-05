У Трампа влаштували "підставу" Мерцу, раптово змінивши програму візиту, – NYT
- Команда Дональда Трампа змінила програму візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, перенісши зустріч в Овальному кабінеті на початок візиту, що створило незручності для німецької сторони.
- Основними темами переговорів між Мерцом та Трампом будуть зусилля щодо припинення війни в Україні, реакція НАТО на зовнішні загрози та митний конфлікт між США та ЄС.
У четвер, 5 червня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Вашингтона. Проте команда президента США змінила програму, що ставить Мерца в незручне становище.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.
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Чого чекати від переговорів Трампа і Мерца
Адміністрація Дональда Трампа перенесла зустріч в Овальному кабінеті на початок візиту, помістивши її у графік перед робочим обідом. Німецькі чиновники очікували, що спочатку буде обід, який дасть змогу обговорити спірні питання приватно до появи перед камерами.
Видання зауважує, що Трамп неодноразово використовував зустрічі в Овальному кабінеті перед журналістами, щоб атакувати та ставити у незручне становище своїх колег. Найбільш відомими стали суперечки з президентом України Володимиром Зеленським та президентом ПАР Сирілом Рамафосою.
Команда Мерца розуміє, наскільки важлива перша зустріч між лідерами. Помічники Мерца, які проінформували журналістів перед візитом, поспілкувалися з радниками інших лідерів, які відвідали Вашингтон, щоб дізнатися про їхній досвід. Мерц сам поспілкувався з багатьма з цих лідерів, зокрема нещодавно зателефонував Рамафосі,
– вказують журналісти.
У центрі переговорів Мерца та Трампа будуть зусилля щодо припинення війни в Україні, реакція НАТО на зростальні зовнішні загрози, а також митний конфлікт між США та ЄС. ЗМІ пишуть, що Мерц ясно дав зрозуміти, що їде не як "прохач" і впевнено відстоюватиме європейські позиції.
Німецьке видання Bild припускає, що зустріч Трампа і Мерца може набути непередбачуваного характеру, якщо США спробують спровокувати канцлера питаннями про політпартію АдН. "Ця тема може стати випробуванням дипломатичних здібностей Мерца", – вважають журналісти.
Також там зазначають, що сторона, яка приймає, поселила німецького канцлера в гостьовому будинку, який має репутацію "найрозкішнішого готелю у світі".