"Росія уже на нас нападає": канцлер Німеччини зробив гучну заяву

У Європі панує думка, що вже за 5 років Росія буде готова атакувати країну-члена НАТО. Фрідріх Мерц вказав, що Кремль вже зараз веде гібридну війну проти Німеччини.

Під час ефіру шоу "Maischberger" 1 липня канцлер Німеччини зауважив, що Москва системно атакує його країну, передає 24 Канал.

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Москва воює не лише проти України

Росія за нами стежить, робить саботажі, масово поширює фейки. Russia Today та інші канали систематично дезінформують наше населення. Є неправдиві повідомлення, створені ШІ. Все це ми уже називаємо гібридною війною. Ця Росія вже сьогодні нападає на нас,

– заявив політик.

Фрідріх Мерц наголосив, що крім цього є і напади на інфраструктуру, підпали та диверсії. Майже усі сліди ведуть до Росії.

Нагадаємо, що Німеччина веде переговори зі США щодо купівлі двох систем Patriot для України.

До слова, нещодавно польські і німецькі дослідники виявили, які саме російські системи РЕБ тероризують цивільне судноплавство та авіасполучення у країнах, що мають вихід до Балтійського моря.