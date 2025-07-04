Ми надаємо, – Трамп відповів, чи допомагають США Україні зброєю

Журналісти поцікавилися у Дональда Трампа, чому його адміністрація відступила і не надала зброю Україні. Натомість він заявив, що поставки нібито не зупинилися.

За його словами, США надають зброю, але водночас мають переконатися, що її вистачить на власні потреби. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Трампа в ефірі FoxNews.

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"Ми вже надали дуже багато зброї"

Трамп стверджує, що США не перестали допомагати Україні зброєю.

Водночас він знову звинуватив президента Байдена, що той "випорожнив" США.

Ми цього не робили. Ми надаємо зброю, але ми вже надали дуже багато зброї. Ми надаємо зброю, працюємо з ними та намагаємося їм допомогти, але ми не зробили цього, знаєте, Байден випорожнив всю нашу країну, надаючи їм зброю,

– заявив Трамп.

Через це, за його словами, він хоче переконатися, що країні вистачить зброї для себе.

Трамп прокоментував постачання зброї Україні: дивіться відео

Нагадаємо, що деякі західні ЗМІ повідомили про зупинку постачання зброї з боку США до України. У Центрі протидії дезінформації зауважили, що жоден інсайдер не знає про точні обсяги пакетів допомоги.

Голова ЦПД запевнив, що певні елементи озброєнь продовжують постачатися.