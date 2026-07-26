Ми не починали жодної війни, це Україна розв'язала бойові дії, – Путін

Україна нібито розв'язала війну, а Росія лише відповідає на її дії. Російська агресія триватиме до "переможного" кінця.

Саме такі цинічні заяви Володимир Путін зробив під час святкування Дня ВМФ Росії у Петербурзі.

Що наговорив Путін про війну в Україні?

Так, на зустріч із представниками ВМФ диктатор запевняв, що Росія нібито не розпочинала жодної війни. Вона, мовляв, лише відповідала на дії Києва, який за підтримки Заходу "розв'язав бойові дії проти Донбасу", який був орієнтований на Росію.

"СВО, безумовно, рано чи пізно закінчиться. Ворог буде розбитий і перемога буде за Росією", – додав диктатор.

"Я багато разів чув, що Україна шукає свою ідентичність, але чому вона має бути знайдена на базі нацизму та неонацизму", – видав воєнний злочинець.