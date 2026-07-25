Нові атаки розвіюють міф про те, що війна не торкнеться самої Росії, а також демонструють нездатність влади захистити населення, зазначає The Economist.

Чому удари по складах Wildberries такі болючі для Кремля?

Wildberries має мільйони клієнтів. Сотні тисяч підприємців продають через платформу все – від шкарпеток і смартфонів до бронежилетів і оптоволоконного кабелю.

За словами російської політологині Олени Панфілової, атаки на склади Wildberries так чи інакше торкнулися майже всього населення Росії – фізично, фінансово або психологічно.

Для самої компанії Wildberries удари не стала повною несподіванкою. За два тижні до їх початку вона змінила умови договорів із продавцями, знявши із себе відповідальність за збитки, пов'язані з війною.

Поки підприємці, які продають товари через платформу, масово бідкаються у соцмережах, є й ті хто побачив позитив у нових атаках. Це так звані російські воєнкори, які давно скаржилися на байдужість співгромадян, що намагалися не помічати війну. Тепер вони вони вважають, що останні удари змусять населення більше пройнятися війною.

Але насправді удари по Wildberries лише посилюють роздратування росіян через конфлікт.

За даними близького до Кремля соціологічного центру ВЦИОМ, рівень задоволеності державною політикою впав із 45% у січні до 21% у червні.

Незалежний "Левада-центр" повідомляє, що за останній рік частка росіян, які вважають, що країна рухається неправильним шляхом, зросла з 17% до 35%.

Державні телеканали замовчують інформацію про українські атаки безпілотників, підриваючи підриває довіру до телебачення – одного з головних інструментів впливу Кремля. Якщо 56% громадян і далі називають телебачення основним джерелом інформації, то довіряють йому лише 37%.

Поступово знижується і рівень схвалення діяльності президента Володимира Путіна, хоча він залишається високим.

Варто зауважити, що атаки на Wildberries відбуваються на тлі підготовки Путіна до виборів у Держдуму. Тому контролювати настрої суспільства йому дедалі важче.

Нагадаємо, що з початку 18 липня знищено щонайменше 6 логістиних хабів Wildberries: в Елекстросталі, Краснодарі, Невинномиську, Сімферополі, Шушарах, Уткіной Заводі. Також були атаковані об'єкти компанії у Котовську і Єкатеринбургу.