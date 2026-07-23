Склади російського маркетплейса Wildberries несподівано (але дуже яскраво) стали новим елементом далекобійної кампанії України. Це одна з найбільших компаній сучасної Росії, яка забезпечує роботою сотні тисяч людей, мільйонам продавців дає майданчик для ведення бізнесу, є годівничкою для економіки, а для звичайних росіян давно перетворилася на звичну частину повсякденного життя.

Тепер українські безпілотники поступово знищують найбільші складські комплекси Wildberries, наразі лише у європейській частині Росії. Товари на мільярди доларів згорають у вогні, а керівництво маркетплейса вже повідомляє продавцям, що не компенсуватиме частину втрат.

24 Канал розібрався, як удари по найбільшому російському маркетплейсу можуть вплинути на економіку країни-окупанта та бізнес сотень тисяч її громадян. І, що не менш важливо, як склади, що палають, стають для відірваних від війни росіян черговим містком до реальності, від якої вони роками намагалися відгородитися.

Краще розібратися в економічному і, що не менш важливо, психологічному складниках цієї історії 24 Каналу допоміг економіст і директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Склади палають: як Україна розширює кампанію далекобійних ударів по Росії

У ніч на 22 липня під ударами опинилися логістичні комплекси компанії Wildberries у Краснодарі та Невинномиську Ставропольського краю. На кадрах з місця подій видно величезний склад оповитий полум'ям та стовп диму, які місцеві спостерігають за десятки кілометрів.

За останні кілька днів це вже друга хвиля ударів з боку України. 18 липня відбувся дебют. Тоді дрони атакували склади Wildberries у підмосковній Електросталі та Котовську Тамбовської області. Україна наполягає, що ці об'єкти використовувалися для постачання підсанкційних компонентів, зокрема товарів подвійного призначення, необхідних для виробництва російських дронів та іншого військового обладнання. І має рацію. Бо так і є.



Пожежа на складі Wildberries у Невинномиську / Фото – Astra

Російські пропагандисти навіть намагаються виставити удари по терміналах "Нової пошти" як відповідь за атаки проти російського маркетплейса. Втім, усвідомлення причинно-наслідкових зв'язків ніколи не були сильною стороною росіян, тож вони воліють опускати той факт, що удари по "Новій пошті" ними завдавалися і задовго до перших прильотів по складах Wildberries. І тоді вони викликали повну публічну підтримку росіян.

Та навіть якщо не брати до уваги військову компоненту, Wildberries – далеко не звичайний інтернет-магазин із футболками та китайськими зарядками. Це російський аналог американського Amazon, китайського Alibaba або ж української Rozetka, який поєднує в собі торговельний майданчик, величезну мережу складів, доставлення, тисячі пунктів видачі, а на додачу ще й банківські послуги.

При цьому Wildberries – типу, приватна компанія, але ж, як відомо, в путінській Росії це умовності. Не дарма ж гучне розлучення засновників компанії Тетяни Кім та Владислава Бакальчука у 2024 році стала топновиною, привернула увагу Рамзана Кадирова та людей з оточення Путіна, які намагалися "продати" диктатору ідею перетворення Wildberries на "вбивцю SWIFT". На щастя, Путіна тоді знову "надули", але це не означає, що до маркетплейса не треба ставитись з повагою.

Інфраструктуру Wildberries використовують більше мільйона продавців з усієї Росії, а сама компанія здатна обробляти більш як 20 мільйонів замовлень на добу (була здатна). Компанія володіє сотнями логістичних об'єктів і одночасно зберігає на них різних товарів на мільярди доларів. Фактично весь російський малий бізнес, який хоче бути технологічним, різними шляхами загнали на Wildberries або, як кажуть самі росіяни, – ВБ.

Тобто це не просто місця, де лежать чужі коробки. Це великі розподільчі центри, від яких залежать постачання для цілих регіонів. Через них проходять товари підприємців, кредити банків, робочі місця, податки та мільйони щоденних замовлень від самих росіян.



Супутниковий знімок пожежі на одному зі складів Wildberries / Фото – Радіо Свобода

Одразу після перших прильотів інтернет заполонили десятки відеозвернень від російських громадян, чий бізнес постраждав в наслідок атаки. На лицемірство цих звернень звертає увагу боєць Російського Добровольчого Корпусу Дмитро "Хант" в інтерв'ю 24 Каналу.

Їм байдуже, що в Маріуполі на дівчинку, яка гімнастикою займалася з моєю донькою на змаганнях, скинули бомбу. Їм байдуже. Їм головне, щоб Wildberries був. От немає Wildberries – і вже паніка. Тому тиснути треба саме на це, і нехай оголошують мобілізацію. Мені здається, це треба робити якомога швидше,

– каже Дмитро "Хант".

Зрештою, удари по Wildberries не варто оцінювати лише з перспективи збитків конкретної компанії. Разом з їхнім складом горять товари тисяч продавців, порушуються логістичні маршрути, а наслідки поступово доходять до звичайного покупця – у вигляді затриманого доставлення, зниклого асортименту та вищих цін. А в перспективі – і банкрутства.

Горять гроші тисяч підприємців: які економічні наслідки атаки проти Wildberries

Наразі важко оцінити весь масштаб збитків від ударів у Підмосков'ї, Краснодарі та Невинномиську. Сама Wildberries не повідомляла, яка частина приміщень, обладнання і товарів була знищена. Але попередні ураження складів у Електросталі та Котовську вже дають певне уявлення про порядок цифр.

Склад в Електросталі був одним із найбільших логістичних центрів Wildberries і займав близько 250 тисяч квадратних метрів. Комплекс у Котовську площею 108 тисяч квадратних метрів відкрили лише у 2025 році. За попередніми оцінками, відновлення двох об'єктів може коштувати до півмільйона доларів. При цьому вартість товарів, які могли там зберігатися, попередньо оцінили ще у близько 1,5 мільярди. Видання Forbes називає суму до 4,3 мільярда доларів збитків для продавців на всіх уражених складах.

Та фінальні суми досі можуть бути не точними. Сама компанія Wildberries уже заявила, що склад у Котовську планують швидко повернути до роботи, отже комплекс не був знищений повністю. Варто також врахувати, що у цьому випадку, скоріш за все, не було знищено і весь товар, а фінальний підрахунок може зайняти тижні.

Проблема для росіян лише в тому, що самі удари по складах компанії не припиняються. Зрештою, поки один перебуватиме на ремонті, Україна може знищити два інших. Системний підхід до цих ударів проглядається вже зараз. Як і у випадку з ударами по логістиці чи НПЗ, важливо не лише завдати удару по конкретній цілі, адже більшість об'єктів таки можна полагодити.

Важливішим є регулярність і частота цих ударів. Навіть російські чиновники, коментуючи удари по тих же НПЗ і спричинений ними дефіцит пального в Росії роблять окрему ремарку, що брак бензину можливо перебороти, але за умови "якщо не буде повторних ударів". А вони будуть, і всі це чудово розуміють.

Проте навіть в межах однієї компанії збитки можуть бути колосальними. Склад маркетплейса – це не просто стіни й дах, усередині працюють автоматичні сортувальні лінії, конвеєри, системи обліку і величезна кількість спеціального обладнання. Частину всього цього доведеться заново купувати, встановлювати й налаштовувати.

Карта складів російських маркетплейсів від ентузіастів з GitHub, за посиланням – розгорнута версія:

Навіть якщо Wildberries перекине замовлення на сусідні, менші та більш віддалені центри, безплатним цей маневр точно не буде. Товар доведеться везти довшим маршрутом, склади в інших регіонах отримають додаткове навантаження, а час приймання та доставлення товарів по європейській частині Росії значно збільшиться. Компанії також доведеться витрачати більше грошей на охорону, страхування і захист об'єктів.

Зрештою, проблема не стосується лише одного конкретного приватного бізнесу. У 2025 році обсяг російської онлайн-торгівлі сягнув близько 146 мільярдів доларів, та лише за останні роки показав зростання на 28%. Тобто через інтернет росіяни звикли замовляти приблизно п'яту частину всіх товарів, і коли така звична для всіх система дає збій – відчувати це починають всі.

Олег Пендзин економіст, директор Економічного дискусійного клубу Росіяни останнім часом достатньо сильно прив'язалися до механізму продажу тих чи інших товарів в інтернеті. Немає сенсу йти в магазин, коли можна щось замовити через інтернет і вам привезуть безпосередньо під хату. І за ціною це ще буде дешевше, ніж те, що є в магазині. А до хорошого звикають швидко, ви маєте розуміти. І ота ситуація, яка на сьогодні виникла, дуже сильно б'є і по цій стороні російського життя.

Безумовно, знищений склад чи хоч навіть 4 не обвалять російську економіку. Але кілька великих пожеж поспіль роблять дорожчою всю систему, побудовану як раз на дешевій, швидкій і максимально централізованій логістиці.

І не ми не враховуємо медійний та психологічний ефекти, на які безумовно потрібно зважати. Бо тепер війна буквально постукала у двері кожному росіянину.

Фото пожеж на хабах Wildberries з російських соцмереж як окремий вид мистецтва:

Компанія виживе, малий бізнес – ні: які психологічні наслідки атаки по складах Wildberries

Варто також розуміти, що знищити всю інфраструктуру Wildberries українськими ударами навряд чи можливо. Компанія має сотні менших логістичних об'єктів, продовжує будувати нові склади й за потреби може перерозподіляти замовлення між регіонами. Навіть втрата кількох великих центрів не зупинить роботу платформи по всій Росії. Імперія пані Кім має запас міцності.

Зовсім інша ситуація у звичайних продавців. Значна частина товарів на складах належить не маркетплейсу, а сотням тисяч окремих дрібних підприємців (над їх слізливими, егоїстичними та одночасно цинічними зверненнями ви могли посміятися на цьому тижні, бо вони масово нахлинули в мережу). Для великого бренду втрата однієї партії означатиме неприємні показники у звітності. Для невеликої компанії, яка закупила товар у кредит і відправила майже весь запас на склад Wildberries, щоб заробити невелику маржу, пожежа може означати банкрутство.

Олег Пендзин економіст, директор Економічного дискусійного клубу Тут навіть не ціна товарів є основним питанням. Основне питання, коли ми з вами дивимося на економічні наслідки для російського бізнесу, полягає в тому, що російський бізнес сидить у кредитах. Ніхто з банків кредити російському бізнесу не спише у зв'язку з ураженням Wildberries. Тому що кредити, які надавалися банками цим комерційним структурам, – це ж не гроші банків. Це гроші фізичних осіб, клієнтів, які приносили їх на депозити.

Проблема у тому, що маркетплейс формально не зобов'язаний повністю компенсувати такі втрати. На початку липня Wildberries додала удари безпілотників, обстріли та інші проблеми, пов'язані з війною, – до переліку "форс-мажорних обставин". Після перших атак компанія пообіцяла оцінити можливість виплат, однак серед запропонованих заходів підтримки фігурували переважно відстрочки, пільгові кредити, дешевше зберігання і безплатне перевезення нових партій.

Комічність ситуації полягає в тому, що підприємцю, який втратив закуплений за кредитні гроші товар, можуть запропонувати взяти ще один кредит, щоб закупити його вдруге. А після купівлі – ймовірно, так само втратити під час чергового нальоту дронів. Бо, як у нас кажуть: "цей дощ надовго".



Гасіння пожежі на складі Wildberries у Підмосков'ї зайняло близько доби / Фото – РосЗМІ

Олег Пендзин вважає, що психологічний ефект від цих атак здатен викликати в росіян прагнення до скорішого завершення війни, на тлі загального відчуття погіршення життя.

Олег Пендзин економіст, директор Економічного дискусійного клубу У цій ситуації треба розуміти, що саме ці удари мають не тільки економічні, але й економіко-психологічні наслідки. Тому що вони примушують російське суспільство по-іншому поглянути на війну і почати тиснути на Кремль щодо пошуку компромісів для закінчення війни.

Все це відбувається у не найкращий момент для російського малого бізнесу. Ключова ставка російського Центробанку навіть після поступового зниження становить 14,25%, тому позики залишаються дорогими.

Сам російський Центробанк визнає, що інвестиційна активність залишається стриманою, а інфляційні очікування населення та бізнесу – підвищеними. Але Центробанк саме стабільно високими відсотками бореться з інфляцією, яку розганяє війна, бо виробництво зброї й "гробова" економіка ідентифікує як "друкування грошей".

Одночасно Wildberries уже підвищує частину тарифів і комісій, пояснюючи це зростанням вартості пального та логістики. Експерти попереджають, що продавці частково перекладатимуть ці витрати на покупців. Тобто це означатиме, що дорожче доставлення, дефіцит окремих товарів і втрачений капітал зрештою опиняться у ціннику.

Тому головним результатом атак може стати не руйнування Wildberries як корпорації, і навіть не прямий удар по російській економіці. Найбільшої шкоди зазнають тисячі невеликих продавців і мільйони покупців, для яких маркетплейс став частиною повсякденного життя. А це вже прямо впливає і на сприйняття росіянами війни, яку продовжує вести Володимир Путін. Тобто удар по одному хабу Wildberries дає той самий ефект, що і знаменита стратегія "тисячі порізів".

Олег Пендзин економіст, директор Економічного дискусійного клубу На початку повномасштабної війни між Кремлем і російським суспільством виникла негласна угода: влада воює, де хоче, а більшість населення продовжує жити так, ніби зберігається мирний час. Удари по нафтопереробленню, дефіцит пального та атаки на склади Wildberries поступово руйнують цю домовленість. Росіяни стикаються з війною у повсякденному житті – через перебої з товарами, дорожче доставлення та втрати малого бізнесу.

Кремль роками переконував росіян, що війна відбувається десь далеко й майже не стосується звичайного споживача. Тепер її наслідки можна побачити безпосередньо у застосунку: товар зник із продажу, доставлення затрималося, а ціна раптом стала вищою. Wildberries відбудує склади. А от згорілий оборотний капітал малого підприємця відновити значно складніше.