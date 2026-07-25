Новые атаки развеивают миф о том, что война не коснется самой России, а также демонстрируют неспособность властей защитить население, отмечает The Economist .

Почему удары по составам Wildberries так болезненны для Кремля?

У Wildberries есть миллионы клиентов. Сотни тысяч предпринимателей продают через платформу все – от носков и смартфонов до бронежилетов и оптоволоконного кабеля.

По словам российской политологии Елены Панфиловой, атаки на склады Wildberries так или иначе коснулись почти всего населения России – физически, финансово или психологически.

Для самой компании Wildberries удары не стали полной неожиданностью. За две недели до их начала она изменила условия договоров с продавцами, сняв с себя ответственность за ущерб, связанный с войной.

Пока предприниматели, продающие товары через платформу, массово жалуются в соцсетях, есть и те, кто увидел позитив в новых атаках. Это так называемые российские военкоры, которые давно жаловались на безразличие граждан, пытавшихся не замечать войну. Теперь они полагают, что последние удары заставят население больше проникнуться войной.

Но на самом деле удары по Wildberries лишь усугубляют раздражение россиян из-за конфликта.

По данным близкого к Кремлю социологического центра ВЦИОМ, уровень удовлетворенности государственной политикой упал с 45% в январе до 21% в июне.

Независимый "Левада-центр" сообщает, что за последний год доля россиян, считающих, что страна движется по неправильному пути, выросла с 17% до 35%.

Государственные телеканалы умалчивают информацию об украинских атаках беспилотников, подрывая подрывающее доверие к телевидению – одному из главных инструментов влияния Кремля. Если 56% граждан продолжают называть телевидение основным источником информации, то доверяют ему только 37%.

Равномерно снижается и уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина, хотя он остается высоким.

Следует отметить, что атаки на Wildberries происходят на фоне подготовки Путина к выборам в Госдуму. Поэтому контролировать настроения общества ему все труднее.

Напомним, что с начала 18 июля уничтожены по меньшей мере 6 логистичных хабов Wildberries: в Электростале, Краснодаре, Невинномыске, Симферополе, Шушарах, Уткином Заводе. Также были атакованы объекты компании в Котовске и Екатеринбурге .