Цього вже не приховати: експерт вказав на цікаву заяву Китаю щодо Росії

Очільники міноборони Росії та Китаю провели зустріч. Китайський міністр прибув у Москву і заявив, що 2026 рік є важливим для розвитку відносин між їхніми країнами, зокрема у сфері оборонної спрівпраці. Пекін вже прямо занепокоєний.

На це у розмові з 24 Каналом вказав голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, підкресливши, що для Росії минулий рік також був вирішальним. Різниця між 2025 і 2026 роками полягає у тому, що Україна нарешті виборола для себе ініціативу в технологіях, розробках зброї, яка застосовується на фронті.

Про що свідчить заява Китаю?

Сьогодні Україна відчуває проблему в кількості озброєння, натомість Росія – відстає саме технологічно, часто копіює українські розробки, але має можливість поставити їх на масове виробництво. Зі слів голови Українського центру безпеки та співпраці, заява очільника китайського міноборони є констатацією факту, що російська мілітарна машина почала буксувати.

Ось тому відбуваються всі ці рухи разом з американцями, активізація переговорного процесу. Ключова особа від української сторони, Буданов, налаштований оптимістично з одного боку, а з іншого прямо каже, що ніхто Росії ні сантиметра нашої землі не віддасть. Позиція Росії слабшає,

– наголосив Кузан.

За його переконанням, цю слабкість сьогодні бачить Китай, як і те, що путінський режим вагається. Пекін не хоче втратити контроль над своїм головним васалом, прагне зберегти залежність Росії від себе. Голова Українського центру безпеки та співпраці зауважив на тому, що якщо китайська сторона робить такі висловлювання публічно, то проблеми є глибинні, їх вже не можна приховати.

Які ще заяви звучали від міноборони Китаю та Росії?

Міністр оборони Китаю Дун Цзюнь під час візиту до Москви зазначив, що китайсько-російські відносини розвиваються вірним шляхом. Він підкреслив, що протягом 2026 року заплановано провести низку зустрічей на найвищому рівні. Очільник китайського військового відомства висловив готовність спільно з міноборони Росії використати всі можливості для зміцнення стратегічної взаємодії.

Російський очільник міноборони Андрій Бєлоусов заявив, що у 2026 році відзначатиметься 30-річчя встановлення стратегічного партнерства між Росією та Китаєм, а також 25 років договору про дружбу та співпрацю. Він вказав на те, що військове двостороннє співробітництво сьогодні набуває особливої ​​актуальності, оскільки, з його слів, це нібито один із ключових елементів регіональної та глобальної безпеки.