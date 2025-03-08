Повертає світ до "закону джунглів", – Китай різко критикує політику Трампа

Глава МЗС Китаю висловився щодо політики президента США Трампа. За його словами, така політика повертає світ до "закону джунглів".

За словами Вана Ї, такі підходи підривають міжнародний порядок. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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Як в Китаї розцінюють політику Трампа

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї в п'ятницю різко розкритикував зовнішню політику президента США Дональда Трампа.

Він заявив, що якби кожна країна поставила себе на перше місце, "закон джунглів" повернувся б. Так Ван Ї відповів на запитання журналістів про політику президента США Дональда Трампа "Америка перш за все".

"У світі понад 190 країн", – наголосив китайський дипломат, додавши, що якщо всі держави покладатимуться тільки на силу та егоїзм, першими постраждають слабші країни. Це, на його думку, поставить під загрозу міжнародний порядок.

Заяву було зроблено на тлі політичної ситуації, коли США під керівництвом Трампа активно змінюють свою зовнішню політику. Пекін, навпаки, прагне представити себе як стабільного партнера і захисника міжнародних норм.

Ван Ї також різко прокоментував дії Трампа щодо підвищення мит на китайський імпорт, наголосивши, що жодна країна не може одночасно пригнічувати Китай і підтримувати з ним добрі відносини.

За його словами, цей "дволикий" підхід не сприяє зміцненню довіри між країнами і лише погіршує двосторонні відносини.

"Велика країна повинна дотримуватися міжнародних зобов'язань і не ставити егоїстичні інтереси вище за принципи", – заявив Ван, додавши, що Китай рішуче виступає проти політики сили і гегемонії.

Його слова стали ще одним вираженням стурбованості Пекіна з приводу агресивної зовнішньої політики США, особливо на тлі зміни глобальних альянсів і посилення напруженості на міжнародній арені.

З моменту вступу Трампа на посаду, він перевернув роль США на світовій арені. Країна значно змінила свою стратегію, відходячи від міжнародних угод і ставлячи під сумнів традиційні альянси. В той час Китай використовує цей момент для просування своєї позиції як надійного і відповідального світового лідера.