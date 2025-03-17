Миротворці та вступ у ЄС: в Литві назвали 5 елементів для миру в Україні

Про справедливий мир говорять не тільки в Україні. Європейські партнери підтримують нашу державу в цьому. Очільник литовського МЗС виклав своє бачення того, які гарантії безпеки потрібні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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5 елементів для миру в Україні

Кястутіс Будріс, який очолює міністерство закордонних справ Литви, заявив, що гарантії безпеки для України є необхідними для досягнення тривалого і справедливого миру.

Цікаво! Ця заява пролунала перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі. В ньому візьме участь Андрій Сибіга. "Немає часу для вузьких інтересів, дрібного шантажу, троянських коней. Це екзистенційний момент для Європи", – так міністр окреслив теми розмови.

Що потрібно для стабільного та справедливого миру в Україні:

тривала і послідовна військова підтримка України;

європейські війська в Україні за підтримки США;

продовження тиску на Росію за допомогою санкцій та захоплення заморожених активів;

справедливість через відповідальність – мова про юридичну відповідальність і репарації;

прискорений вступ України до ЄС.

Щодо останнього, Будріс уточнив: "Ми бачимо дату 1 січня 2030 як таку, яку можемо досягти спільними зусиллями". На його думку, Європа може виділити Україні у 2025 році щонайменше 40 мільярдів євро.

Втім, через політику США розслідування російських злочинів може опинитися під загрозою. 17 березня стало відомо, що Америка виходить з Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України.