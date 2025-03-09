Сіярто цинічно заявив, що Польща "топче верховенство права", бо не підтримує Трампа

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Польща "топче верховенство права", бо не підтримує прагнення Дональда Трампа. Мовиться про способи, якими президент США намагається зупинити війну в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Петера Сіярто на його фейсбук-сторінці.

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Що написав Сіярто про Польщу та війну в Україні

У дописі угорський міністр закордонних справ звинуватив керівництво Польщі у "підтримці продовження бойових дій на території України". Водночас Сіярто зазначив, що саме Дональд Трамп може покласти цьому край.

Вони (поляки – 24 Канал) думають, що це вбивати та руйнувати, ми думаємо, що це встановлювати мир. І зараз є реальний шанс для миру: мирні зусилля Дональда Трампа можуть увінчатися успіхом. Шкода, що польський уряд разом із рештою Брюсселя намагається заблокувати мирні переговори,

– написав угорський політик.

Також Сіярто звинуватив країни Євросоюзу у тому, що вони, "на відміну від більшості світу, підтримують рішення щодо продовження війни".

"Переважна більшість світу на чолі зі Сполученими Штатами, включно з Угорщиною, прагне миру, а 26 держав-членів Європейського Союзу, включно з Польщею, проголосували в четвер за продовження війни. Шкода…" – сказав глава МЗС Угорщини.

До слова, Сіярто мав на увазі голосування на позачерговому саміті лідерів ЄС, який відбувся 6 березня, за декларацію на підтримку України.

Віктор Орбан був єдиним, хто не підтримав цей документ, тому декларація не увійшла до офіційних висновків саміту ЄС, але була включена до їхніх додатків як документ, "твердо підтриманий 26 державами-членами".