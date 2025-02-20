Про це пише 24 Канал з посиланням на допис державного секретаря з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Угорщини Золтана Ковача в соцмережі Х. Також Угорщина проти продовження санкцій ЄС проти Росії і Білорусі.

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Як в Угорщині пояснюють відмову в допомозі Україні

Петер Сіярто перебуває з візитом у США. Він заявив, що Угорщина не підтримує пакет допомоги Україні на 20 мільярдів євро, запропонований ЄС. Там традиційно сказали, що не будуть "витрачати кошти європейських платників податків на продовження війни".

Сіярто переконаний, що "прямі переговори між США і Росією відродили надію на мир". Але перемовникам заважають "провоєнні європейські ліберали". І, звісно, Україна, яка вже три роки опирається агресору, попри все.

Опір продовженню санкцій про Росії і Білорусі пояснили парадоксально.

"Угорщина не підтримає продовження санкцій ЄС проти російських і білоруських осіб, оскільки необхідно дати час для мирних переговорів між США і Росією", – процитував Золтан Ковач міністра.

Будапешт ображений, що Європейська комісія не дотрималася обіцянки включити Угорщину до переговорів про відновлення транзиту українського газу, запросивши натомість лише Словаччину та Україну.

Додамо, що розвідка США не згодна з Трампом щодо Путіна. Там упевнені: Путін не хоче миру, а Трамп помиляється.