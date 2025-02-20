Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение государственного секретаря по вопросам публичной дипломатии и связям с общественностью Венгрии Золтана Ковача в соцсети Х. Также Венгрия против продления санкций ЕС против России и Беларуси.

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Как в Венгрии объясняют отказ в помощи Украине

Петер Сийярто находится с визитом в США. Он заявил, что Венгрия не поддерживает пакет помощи Украине на 20 миллиардов евро, предложенный ЕС. Там традиционно сказали, что не будут "тратить средства европейских налогоплательщиков на продолжение войны".

Сийярто убежден, что "прямые переговоры между США и Россией возродили надежду на мир". Но переговорщикам мешают "провоенные европейские либералы". И, конечно, Украина, которая уже три года сопротивляется агрессору, несмотря ни на что.

Сопротивление продлению санкций против России и Беларуси объяснили парадоксально.

"Венгрия не поддержит продление санкций ЕС против российских и белорусских лиц, поскольку необходимо дать время для мирных переговоров между США и Россией", – процитировал Золтан Ковач министра.

Будапешт обижен, что Европейская комиссия не сдержала обещания включить Венгрию в переговоры о восстановлении транзита украинского газа, пригласив взамен только Словакию и Украину.

Добавим, что разведка США не согласна с Трампом в отношении Путина. Там уверены: Путин не хочет мира, а Трамп ошибается.