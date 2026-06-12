США та Іран погодили текст мирної угоди: підписання може відбутися вже завтра

Сполучені Штати та Іран, ймовірно, наблизилися до завершення багатомісячних переговорів щодо мирної угоди. Сторони вже погодили остаточний текст документа та працюють над фінальними кроками.

Про це заявив прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф.

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Що відомо про погодження мирної угоди?

Шаріф повідомив, що Вашингтон і Тегеран досягли принципової домовленості щодо тексту потенційної мирної угоди. За його словами, наразі триває координація завершальних процедур між усіма сторонами процесу.

Політик також розкритикував інформаційні кампанії, які, за його словами, спрямовані на зрив домовленостей між США та Іраном.

Відкинувши шум, ми можемо підтвердити, що остаточний узгоджений текст мирної угоди досягнуто, і Пакистан зараз тісно працює з обома сторонами над завершенням наступних кроків. Мир ніколи не був таким близьким, як зараз,

– заявив Шаріф.

Президент США Дональд Трамп також демонструє обережний оптимізм щодо перспектив угоди. За його словами, документ може бути підписаний уже 13 – 15 червня.

Американський лідер окремо підтримав заяву міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі, який спростував повідомлення про нібито негайне розблокування багатомільярдних іранських активів після укладення домовленостей. У Вашингтоні вважають, що навколо переговорів поширюється значна кількість недостовірної інформації, яка не відповідає реальному перебігу процесу.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі також підтвердив значний прогрес у переговорах зі Сполученими Штатами. За його словами, сторони зараз як ніколи близькі до фіналізації меморандуму про взаєморозуміння, який має стати основою майбутньої угоди.

До його фіналізації радимо ЗМІ утриматися від спекуляцій щодо змісту. Усі деталі будуть повідомлені громадськості у належний час,

– наголосив глава іранської дипломатії.

На яких умовах може бути мир між США та Іраном?

За даними ЗМІ, документ передбачає:

відкриття Ормузької протоки протягом 30 днів після підписання угоди;

поступове відновлення судноплавства до довоєнного рівня;

60-денний переговорний період для досягнення остаточної домовленості щодо ядерної програми;

розблокування 24 мільярдів доларів заморожених іранських активів, з яких половину можуть надати ще до початку переговорів;

поетапне пом'якшення американських санкцій залежно від виконання Іраном своїх зобов'язань;

зобов'язання США не посилювати військову присутність у регіоні та не запроваджувати нових санкцій під час переговорів;

продовження режиму припинення вогню, зокрема на території Лівану.

Водночас Іран має взяти на себе низку ключових зобов'язань. Серед них – остаточна відмова від створення ядерної зброї та врегулювання питання запасів збагаченого урану. Також, за даними медіа, угода містить положення про невтручання США у внутрішні справи Ірану, повагу до його суверенітету, а також можливе виведення американських військ із районів навколо країни.

Окремо згадується підготовка міжнародного плану відновлення Ірану вартістю не менше ніж 300 мільярдів доларів.