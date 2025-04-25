Миротворчі війська, російський Крим та українська ЗАЕС, – Reuters про мирну пропозицію США

На перемовинах у Парижі, 17 квітня, американський спецпредставник Стів Віткофф представив європейським чиновникам план щодо припинення війни в Україні. Йдеться про "остаточну пропозицію" США для обох сторін конфлікту.

Текст документа оприлюднили в Reuters, передає 24 Канал. У ньому йдеться про гарантії безпеки, територіальні та економічні питання.

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Умови мирної пропозиції США

За американським планом, обидві сторони конфлікту негайно розпочинають переговори щодо технічної реалізації сталого припинення вогню. Водночас Україна відмовляється від вступу в НАТО, але може прагнути до членства в ЄС.

Гарантії безпеки для України забезпечуватиме військовий контингент європейських держав, до яких добровільно можуть залучитися неєвропейські країни.

Територіальні питання:

США де-юре визнають російський контроль над Кримом, але де-факто – над Луганською областю та окупованими частинами Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини.

Україна повертає контроль над окупованими районами Харківської області.

Україна повертає контроль над Каховською греблею та Запорізькою атомною електростанцією, однак об'єктом керуватимуть американці, а електроенергію розподілятимуть "обом сторонам".

Україна отримає безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.

Окрім того, США та Україна реалізують угоду про економічне співробітництво, зокрема видобуток корисних копалин. "Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію", – йдеться в документі.

З Росії будуть зняті запроваджені у 2014 році санкції, а США співпрацюватимуть з нею в енергетиці та інших галузях промисловості.