Хто що отримає і втратить: The Telegraph оприлюднив зміст мирної угоди від Трампа

Американські та російські чиновники таємно розробили план врегулювання війни в Україні. У Європі ще до ознайомлення з документом назвали його капітуляцією перед Кремлем.

The Telegraph розкрив зміст мирного плану, який пропонує Дональд Трамп для завершення війни в Україні, передає 24 Канал.

Дивіться також Трамп вимагає від Зеленського погодитися на кінець війни "прямо зараз", – ЗМІ

Що передбачає мирний план Дональда Трампа?

Документ містить 28 пунктів. Основні з них передбачають наступне:

Україна повинна скоротити чисельність своєї армії до 600 000 і відмовитися від далекобійних ракет, здатних уразити Москву.

Києву не дозволять вторгатися до Росії, а також застосовувати військову силу для повернення земель, викрадених у нього Москвою.

Україні заборонять розміщувати на своїй території війська НАТО. Іноземні винищувачі зможуть базуватися лише в Польщі.

Будь-яке порушення угоди означатиме втрату Україною ще не визначених гарантій безпеки від її американських і європейських союзників.

Угода обіцяє рішучу військову відповідь Росії та повторне запровадження санкцій, якщо вона знову нападе на Україну.

В обмін на мир Росія отримає весь Донбас і Крим, визнані де-факто, зокрема й США.

Росію повернуть до G7, що знову зробить його G8.

Усі заморожені активи будуть повернуті Росії, за винятком 100 мільярдів доларів, які передадуть Україні для проєктів відбудови.

Володимира Зеленського зобов'яжуть провести вибори протягом 100 днів після припинення вогню.

Володимир Путін має пообіцяти не нападати на країну-члена НАТО.

Як пише Bloomberg, пропозиція США також містить пункти про зняття з росії санкцій і припинення розслідувань щодо воєнних злочинів російських військових.

Що відомо про мирний план США?

У Білому домі заявили, що упродовж останнього місяця спецпосланець Стіва Віткофф та держсекретар Марко Рубіо працювали над проєктом мирної угоди. Вони нібито радилися з російською та українською сторонами. Однак, за даними ЗМІ, насправді, план розробляли за спиною у Києва, Європи та Великої Британії.

Документ мали показати Володимиру Зеленському 19 листопада в Анкарі на зустрічі із Віткоффом. Однак зустріч не відбулася. Медіа пишуть, що через те, що президент України відкинув американську мирну пропозицію.

Тепер адміністрація Трампа тисне на Зеленського, аби він підписав мирну угоду до 27 листопада.

Інститут вивчення війни вважає, що умови американського плану подібні до умов Росії у Стамбулі, коли окупанти стояли під Києвом. Фактично, від України вимагають капітуляцію.

Тим часом американські чиновники стверджують, що план усе ще доопрацьовується, і будь-яка фінальна угода вимагатиме поступок з обох сторін, а не лише від України.