Кто что получит и потеряет: The Telegraph обнародовал содержание мирного соглашения от Трампа

Американские и российские чиновники тайно разработали план урегулирования войны в Украине. В Европе еще до ознакомления с документом назвали его капитуляцией перед Кремлем.

The Telegraph раскрыл содержание мирного плана, который предлагает Дональд Трамп для завершения войны в Украине, передает 24 Канал.

Что предусматривает мирный план Дональда Трампа?

Документ содержит 28 пунктов. План предусматривают следующее:

Суверенитет Украины будет подтвержден. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всестороннее соглашение о ненападении. Все неоднозначности последних 30 лет можно считать урегулированными. Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО больше не будет расширяться. При посредничестве США состоится диалог между Россией и НАТО для решения всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, чтобы обеспечить глобальную безопасность и расширить возможности сотрудничества и будущего экономического развития. Украина получит надежную гарантию безопасности. Численность Вооруженных сил Украины будет ограничена 600 000 военнослужащих. Украина соглашается закрепить в своей Конституции положение о том, что она не будет вступать в НАТО, а НАТО соглашается внести в свой устав пункт о том, что Украина не будет принята в Альянс в будущем. НАТО соглашается не размещать войска на территории Украины. Европейские истребители будут размещены в Польше. Гарантии безопасности от США: США получат компенсацию за предоставление гарантии. Если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантию. Если Россия вторгнется в Украину, кроме решительного скоординированного военного ответа, все глобальные санкции будут возобновлены, признание новых территорий и все другие выгоды этого соглашения будут аннулированы. Если Украина без оснований нанесет ракетный удар по Москве или Санкт-Петербургу, гарантия безопасности будет признана недействительной. Украина получит право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ к европейскому рынку на время рассмотрения этого вопроса. Мощный глобальный пакет мер по восстановлению Украины. Речь идет о создании Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, дата-центры и искусственный интеллект. США будут сотрудничать с Украиной в реконструкции, развитии, модернизации, добыче полезных ископаемых, развитии инфраструктуры. Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий. Россию вернут в мировую экономику. Снятие санкций будет рассматриваться и согласовываться поэтапно и в индивидуальном порядке. США заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве для взаимного развития в отраслях энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, дата-центров, проектов по добыче редкоземельных металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностей. Россия будет приглашена вернуться в G8. Замороженные активы будут использованы следующим образом: 100 миллиардов долларов замороженных российских активов будут инвестированы в усилия под руководством США по восстановлению и инвестированию в Украину. США получат 50% дохода от этого проекта. Европа прибавит еще 100 миллиардов долларов, чтобы увеличить объем доступных инвестиций для обновления Украины. Замороженные европейские активы будут разморожены. Остальные замороженные российские активы будут инвестированы в отдельный американо-российский инвестиционный механизм для реализации совместных проектов в определенных сферах. Цель этого фонда – укрепление отношений и увеличение общих интересов, чтобы создать мощный стимул не возвращаться к конфликту. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по безопасности для содействия и обеспечения выполнения всех положений настоящего соглашения. Россия закрепит в законе свою политику ненападения по отношению к Европе и Украине. США и Россия соглашаются продолжить действие договоров о нераспространении и контроле над ядерным оружием, включая договор СТАРТ I. Украина соглашается быть безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия. Запорожская АЭС будет запущена под наблюдением МАГАТЭ, а производимая электроэнергия будет распределяться поровну между Россией и Украиной – 50 на 50. Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах и обществе, направленные на поощрение понимания и толерантности к разным культурам и ликвидацию расизма и предубеждений: Украина примет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языковых меньшинств. Обе страны согласятся упразднить все дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских СМИ и образования. Вся нацистская идеология и деятельность должна быть отвергнута и запрещена. Территории: Крым, Луганская и Донецкая области будут признаны де-факто российскими, включая США. Линия столкновения в Херсонской и Запорожье будет заморожена. Россия откажется от других согласованных территорий, которые она контролирует вне пяти регионов. Украинские войска выйдут из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, и эта зона отвода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как принадлежащая России территория. Российские войска не будут входить в эту демилитаризованную зону. После согласования будущих территориальных договоренностей Россия и Украина обязуются не изменять эти договоренности силой. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения этого обязательства. Россия не будет препятствовать использованию Украиной Днепра для коммерческой деятельности, а также будут достигнуты договоренности о свободной транспортировке зерна по Черному морю. Будет создан комитет для решения гуманитарных вопросов. Предстоит обмен пленными и телами погибших по принципу "всех на всех". Все гражданские задержанные и заложники, включая детей, будут возвращены. Будет внедрена программа воссоединения семей. Будут приняты меры по облегчению страданий жертв конфликта. В Украине пройдут выборы через 100 дней. Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за свои действия во время войны и соглашаются не выдвигать никаких претензий и не рассматривать никаких жалоб в будущем. Это соглашение будет иметь юридическую силу. Его выполнение будет контролировать и гарантировать Совет мира под руководством президента Дональда Трампа. За нарушение будут налагаться санкции. После того, как все стороны согласятся с этим меморандумом, режим прекращения огня настанет немедленно после того, как обе стороны отступят к согласованным точкам, чтобы начать исполнение соглашения.

Что известно о мирном плане США?

В Белом доме заявили, что в течение последнего месяца спецпосланник Стива Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио работали над проектом мирного соглашения. Они якобы советовались с российской и украинской сторонами. Однако, по данным СМИ, на самом деле, план разрабатывали за спиной у Киева, Европы и Великобритании.

Документ должны были показать Владимиру Зеленскому 19 ноября в Анкаре на встрече с Виткоффом. Однако встреча не состоялась. Медиа пишут, что из-за того, что президент Украины отверг американское мирное предложение.

Теперь администрация Трампа давит на Зеленского, чтобы он подписал мирное соглашение до 27 ноября.

Институт изучения войны считает, что условия американского плана подобны условиям России в Стамбуле, когда оккупанты стояли под Киевом. Фактически, от Украины требуют капитуляции.

Между тем американские чиновники утверждают, что план все еще дорабатывается, и любая финальное соглашение потребует уступок с обеих сторон, а не только от Украины.