"Я вперше це говорю": Трамп пообіцяв хороші новини щодо мирного врегулювання в Україні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що розраховує на позитивні зрушення у процесі припинення війни між Росією та Україною. За його словами, невдовзі можуть бути "добрі новини".

Про таке американський лідер заявив під час спілкування з журналістами в Білому домі.

Актуально Епоха ядерних угод завершується: у FT розкрили, чи буде нова гонка озброєнь між Росією та США

Як Трамп оцінює процес мирного врегулювання війни?

Очільник Білого дому вкотре підкреслив, що нині у світі відбувається чимало складних процесів. Він згадав ситуації навколо Ірану, війну Росії проти України та напруження на Близькому Сході, підкресливши, що глобальних викликів накопичилося надзвичайно багато.

Американський лідер вкотре заявив, що має досвід врегулювання численних воєнних конфліктів. Він зазначив, що нині США підтримують, на його думку, хороші контакти як з Києвом, так і з Москвою, і вперше припустив, що найближчим часом можуть з'явитися обнадійливі новини.

Трамп також знову акцентував на масштабах людських втрат. За його словами, щомісяця у війні гинуть близько 25 тисяч людей, а в попередній період ця цифра сягала понад 30 тисяч.

Подумайте про це – молоді, прекрасні діти… Якщо я зможу розв'язати цю проблему, це торкнеться 25 тисяч душ,

– висловився Трамп.

Окремо президент США традиційно розкритикував політику попередньої адміністрації щодо фінансування України. Він заявив, що нинішній підхід кардинально відрізняється від курсу Джо Байдена, який, за його словами, виділив на підтримку Києва сотні мільярдів доларів.

Натомість тепер, як стверджує Трамп, союзники самі оплачують постачання озброєнь: європейські країни та НАТО компенсують США вартість ракет і техніки, що, за його словами, не створює фінансового навантаження для американського бюджету і навіть приносить прибуток.

Президент також повторив свою тезу про глибоку ворожнечу між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, яка, на його думку, ускладнює досягнення миру.

Я думав, що мої стосунки з президентом Путіним дадуть нам… набагато легший шлях. Але між Зеленським і Путіним величезна ненависть, величезна ненависть… Це займає більше часу, ніж ми думали,

– зазначив президент.

Крім того, Трамп знову заявив, що звертався безпосередньо до Путіна з проханням на певний час припинити ракетні удари по українських містах. За його словами, він просив утриматися від обстрілів протягом тижня, і російський президент нібито погодився на таку пропозицію.

Як пояснив глава Білого дому, це прохання було пов'язане з екстремальними погодними умовами в Україні. Він зазначив, що температура там опустилася до рівня, співмірного з канадськими морозами, а країна переживає серйозну хвилю похолодання.

Тристороння зустріч в ОАЕ: чого очікувати від переговорів?