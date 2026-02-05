Представник російського диктатора Кирило Дмитрієв заявив про певний "прогрес", який вдалось досягнути під час тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі 4 лютого. Водночас він поскаржився на Європу, оскільки вона нібито намагається перешкоджати мирному процесу.

Про це Дмитрієв повідомив у коментарі російським пропагандистам.

Як у Кремлі оцінюють переговори в Абу-Дабі?

Головний перемовник Путіна Дмитрієв заявив про "певний прогрес" у тристоронніх зустрічах в ОАЕ. Однак він висловив своє незадоволення діями Європи, яка нібито разом із Британією намагається впливати на процес мирних переговорів та перешкоджає досягненню домовленостей.

І ось чим більше таких спроб відбувається, тим більше ми бачимо, що, безумовно, прогрес є, і йде гарний позитивний рух уперед. Але перешкодити неможливо, я вважаю. Ну, їм складно, але вони намагаються,

– заявив Дмитрієв.

Крім того, він відкрив деякі карти щодо російсько-американських зустрічей в Абу-Дабі. Дмитрієв уточнив, що наразі сторони працюють над відновлення економічних відносин.

"Спільно з адміністрацією президента Трампа йде активна робота з відновлення відносин Росія – США за економічним напрямком, в тому числі в рамках російсько-американської групи з економічного співробітництва, ми, зокрема, зустрічалися сьогодні, і зустрічі йдуть позитивно", – сказав він.

Що наразі відомо про перебіг мирних переговорів в ОАЕ?