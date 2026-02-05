Прогрес є, але Європа заважає: посланець Путіна Дмитрієв прокоментував зустрічі в Абу-Дабі
- Кирило Дмитрієв заявив про "певний прогрес" на тристоронній зустрічі в Абу-Дабі, але висловив незадоволення діями Європи, яка нібито заважає мирному процесу.
- Він також зазначив, що Росія та США активно працюють над відновленням економічних відносин, зокрема в рамках російсько-американської групи з економічного співробітництва.
Представник російського диктатора Кирило Дмитрієв заявив про певний "прогрес", який вдалось досягнути під час тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі 4 лютого. Водночас він поскаржився на Європу, оскільки вона нібито намагається перешкоджати мирному процесу.
Про це Дмитрієв повідомив у коментарі російським пропагандистам.
Дивіться також Готує умови для відхилення будь-якої мирної угоди: ISW розкрив, про що свідчать заяви Росії
Як у Кремлі оцінюють переговори в Абу-Дабі?
Головний перемовник Путіна Дмитрієв заявив про "певний прогрес" у тристоронніх зустрічах в ОАЕ. Однак він висловив своє незадоволення діями Європи, яка нібито разом із Британією намагається впливати на процес мирних переговорів та перешкоджає досягненню домовленостей.
І ось чим більше таких спроб відбувається, тим більше ми бачимо, що, безумовно, прогрес є, і йде гарний позитивний рух уперед. Але перешкодити неможливо, я вважаю. Ну, їм складно, але вони намагаються,
– заявив Дмитрієв.
Крім того, він відкрив деякі карти щодо російсько-американських зустрічей в Абу-Дабі. Дмитрієв уточнив, що наразі сторони працюють над відновлення економічних відносин.
"Спільно з адміністрацією президента Трампа йде активна робота з відновлення відносин Росія – США за економічним напрямком, в тому числі в рамках російсько-американської групи з економічного співробітництва, ми, зокрема, зустрічалися сьогодні, і зустрічі йдуть позитивно", – сказав він.
Що наразі відомо про перебіг мирних переговорів в ОАЕ?
В Абу-Дабі триває другий етап дипломатичних тристоронніх зустрічей щодо мирного врегулювання війни в Україні. Джерела Politico вважають, що ці перемовини можуть виявитись значно результативнішими, аніж очікувалось раніше.
4 лютого відбувся перший етап другої зустрічі Росії, України та США в ОАЕ у рамках мирного врегулювання війни.
За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, Москва не планує повідомляти про перебіг нового етапу перемовин в Абу-Дабі.
За словами речника МЗС Георгія Тихого, у фокусі тристоронніх перемовин в Абу-Дабі 4 – 5 лютого будуть насамперед військові та військово-політичні питання.
Станом на 9:00 5 лютого секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про початок другого раунду переговорів в Абу-Дабі.