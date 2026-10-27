Відбудуться в Абу-Дабі: Туск назвав дату перемовин України, Росії та США

Після телефонної розмови лідерів Фінляндії та Норвегії з Володимиром Путіним у Європі заговорили про можливість нових мирних переговорів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що передувало цьому контакту та які враження залишилися після нього.

Про це Туск заявив перед засіданням уряду у Варшаві, повідомляє The Guardian.

Що Туск розповів про переговори з Путіним?

За словами прем'єра Польщі, розмову з очільником Кремля провели після консультацій, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським та американською стороною.

Перед дзвінком Туска також поінформували про плани президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре.

Туск пояснив, що європейські політики вирішили підтримувати робочий контакт із Росією на тлі підготовки можливих переговорів про припинення вогню в Абу-Дабі.

За його словами, переговори між Україною, Росією та США попередньо заплановані на 4 листопада.

Польський прем'єр зазначив, що Стьоре запевнив його в готовності разом зі Стуббом взяти на себе політичну відповідальність за цей контакт із Путіним. Водночас вони мали дотримуватися узгодженої позиції "коаліції охочих".

Після розмови з Путіним Стубб повідомив Туску про її результати.

Обидві сторони залишилися на своїх позиціях,

– переказав польський прем'єр слова фінського президента.

Водночас, за словами Туска, європейська сторона винесла з цієї розмови враження "дуже стриманого оптимізму" щодо можливості досягти прогресу на переговорах в Абу-Дабі.

Чому Туск закликав не довіряти Росії?

Попри обережні сподівання на дипломатичний прогрес, прем'єр Польщі наголосив, що ставиться до контактів із Росією дуже обережно.

Він закликав Стубба та Стьоре бути пильними під час переговорів із Путіним, оскільки, за його словами, Росія має чітко визначені цілі та інтереси.

Туск також повідомив, що під час розмови з очільником Кремля лідери Фінляндії та Норвегії наголосили на непорушності безпеки північного та східного флангів НАТО.

Крім того, польський прем'єр запевнив, що відновлення діалогу з Росією не змінює позиції європейських країн щодо повної підтримки України, майбутньої архітектури безпеки та гарантій безпеки для Києва.

Ми не повинні мати жодних ілюзій. Зрозуміло, чого прагне російська сторона, але я залишатимуся в постійному контакті з усіма, хто має добру волю та вірить у можливість досягнення домовленості або принаймні припинення вогню до зими,

– підсумував Туск.

Він також заявив, що кілька днів тому Росія нібито втратила 2 500 військових за одну ніч. Водночас прем'єр не уточнив джерело цих даних, тому незалежного підтвердження цієї цифри немає.

Раніше Володимир Зеленський підтвердив домовленість України, США та Росії про тристоронні переговори в листопаді. За словами президента, місце зустрічі ще визначають, а Київ наполягає на участі європейських партнерів і розраховує на конкретні результати, зокрема щодо припинення ударів по енергетиці та обміну полоненими.