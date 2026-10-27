Состоятся в Абу-Даби: Туск назвал дату переговоров между Украиной, Россией и США

Об этом Туск заявил перед заседанием правительства в Варшаве, сообщает The Guardian.

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Что Туск рассказал о переговорах с Путиным?

По словам премьера Польши, беседа с главой Кремля состоялась после консультаций, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским и американской стороной.

Перед звонком Туска также проинформировали о планах президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре.

Туск пояснил, что европейские политики решили поддерживать рабочий контакт с Россией на фоне подготовки возможных переговоров о прекращении огня в Абу-Даби.

По его словам, переговоры между Украиной, Россией и США предварительно запланированы на 4 ноября.

Польский премьер отметил, что Стьоре заверил его в готовности вместе со Стуббом взять на себя политическую ответственность за этот контакт с Путиным. При этом они должны были придерживаться согласованной позиции "коалиции желающих".

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После разговора с Путиным Стубб сообщил Туску о его результатах.

Обе стороны остались при своих позициях– передал польский премьер слова финского президента.

В то же время, по словам Туска, европейская сторона получила от этого разговора впечатление "очень сдержанного оптимизма" относительно возможности достичь прогресса на переговорах в Абу-Даби.

Почему Туск призвал не доверять России?

Несмотря на осторожные надежды на дипломатический прогресс, премьер Польши подчеркнул, что относится к контактам с Россией очень осторожно.

Он призвал Стубба и Стьоре проявлять бдительность во время переговоров с Путиным, поскольку, по его словам, у России есть четко определенные цели и интересы.

Туск также сообщил, что во время беседы с главой Кремля лидеры Финляндии и Норвегии подчеркнули нерушимость безопасности северного и восточного флангов НАТО.

Кроме того, польский премьер заверил, что возобновление диалога с Россией не меняет позиции европейских стран в отношении полной поддержки Украины, будущей архитектуры безопасности и гарантий безопасности для Киева.

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Мы не должны питать никаких иллюзий. Понятно, к чему стремится российская сторона, но я буду поддерживать постоянный контакт со всеми, кто проявляет добрую волю и верит в возможность достижения соглашения или, по крайней мере, прекращения огня до зимы– подытожил Туск.

Он также заявил, что несколько дней назад Россия якобы потеряла 2 500 военных за одну ночь. В то же время премьер не уточнил источник этих данных, поэтому независимого подтверждения этой цифры нет.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил договоренность Украины, США и России о проведении трехсторонних переговоров в ноябре. По словам президента, место встречи еще определяется, а Киев настаивает на участии европейских партнеров и рассчитывает на конкретные результаты, в частности, в отношении прекращения ударов по энергетике и обмена пленными.