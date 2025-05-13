Австрія заявила, що хоче стати майданчиком для переговорів щодо війни в Україні

Австрія заявила про намір стати майданчиком для проведення перемовин щодо миру в Україні. Там вважають Відень гарним місцем для цього.

Про це канцлер Австрії Крістіан Штокер заявив в інтерв'ю Euractiv, передає 24 Канал.

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Що відомо про пропозицію Австрії

Крістін Штокер зазначив, що зосереджується на спробі перенести мирні переговори щодо України до Відня.

Відень залишається гарним місцем для переговорів з міжнародних питань у майбутньому. Це також було б можливим для війни в Україні,

– сказав він.

Як зазначає видання, Україна, яка сумнівається в нейтралітеті Австрії щодо Росії, поки що не прийняла цю пропозицію.

Зауважимо, нині майданчиками для мирних переговорів виступають Саудівська Аравія та Туреччина. 15 травня заплановані прямі переговори між Україною та Росією у Стамбулі за ініціативи російської сторони. Зеленський вже підтвердив свій візит і заявив, що чекатиме на Путіна особисто. Також Дональд Трамп допустив можливість прилетіти на зустріч, однак додав, що не знає точно.