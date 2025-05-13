Об этом канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил в интервью Euractiv, передает 24 Канал.

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Что известно о предложении Австрии

Кристин Штокер отметил, что сосредотачивается на попытке перенести мирные переговоры по Украине в Вену.

Вена остается хорошим местом для переговоров по международным вопросам в будущем. Это также было бы возможным для войны в Украине,

– сказал он.

Как отмечает издание, Украина, которая сомневается в нейтралитете Австрии в отношении России, пока не приняла это предложение.

Заметим, сейчас площадками для мирных переговоров выступают Саудовская Аравия и Турция. 15 мая запланированы прямые переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле по инициативе российской стороны. Зеленский уже подтвердил свой визит и заявил, что будет ждать Путина лично. Также Дональд Трамп допустил возможность прилететь на встречу, однако добавил, что не знает точно.