Трамп дарує Путіну перемогу у війні, відступаючи від мирних переговорів, – Bloomberg

Європейські лідери надихнулися, коли президент Дональд Трамп закликав до 30-денного припинення вогню в Україні та пригрозив новими санкціями проти Росії. Однак телефонна розмова з Володимиром Путіним у понеділок показала, що ці надії були марними.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Трамп поступово відступає від мирних переговорів

Після двогодинної розмови з Путіним Трамп заявив, що Україна та Росія "негайно розпочнуть переговори" щодо припинення вогню – але, можливо, без участі США. Він не згадав про санкції, не висунув вимог щодо термінів і не чинив жодного тиску на очільника Кремля.

За словами одного з чиновників, європейські лідери побоюються, що Трамп дистанціюється від дипломатичних зусиль.

Ще один чиновник зазначив, що Трамп чітко дав зрозуміти: він не хоче вводити нові санкції та фактично відмовляється від власної ініціативи щодо припинення вогню. За словами того ж чиновника, і в Києві, і в деяких столицях Європи не погоджуються з планом президента США, за яким Росія та Україна мають вести прямі переговори.

Сьогодні здається, що ми знову опинилися в довгостроковому сценарії, у якому Путін виграє для себе та своєї армії більше часу. Путін здобув нові можливості, а припинення вогню й мирне врегулювання виглядають ще більш далекими,

– сказала Крістін Берзіна, директорка програми Geostrategy North Німецького фонду Маршалла у Вашингтоні.

Пізніше Дональд Трамп заявив, що США не виходять з переговорів, проте він розглядає таку можливість. За його словами, існує "певна межа", яку він не конкретизував, після якої він готовий "відступити".

Президент США також не виключив можливість запровадження нових санкцій проти Росії або надання Україні озброєння, однак дав зрозуміти, що робити цього не схильний.

Нагадаємо, 19 травня Дональд Трамп та Владімір Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад дві години. Згодом сам Трамп заявив, що розмова пройшла "дуже добре". За його словами, Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню "і, що більш важливо, про завершення війни".