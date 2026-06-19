Макрон і Мерц різко розкритикували підхід ЄС до переговорів із Путіним, – Politico

Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикували спроби Євросоюзу налагодити прямі контакти з Володимиром Путіним. Це загострило розбіжності всередині ЄС і поставило політиків в опозицію до більшої частини блоку.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

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Чи буде Європа вести переговори з Путіним?

Під час саміту в Брюсселі Емманюель Макрон та Фрідріх Мерц різко розкритикували спроби президента Європейської ради Антоніу Кошти налагодити контакти з Кремлем.

За словами трьох співрозмовників видання, лідери деяких найбільш антиросійськи налаштованих країн, а також Данії та Нідерландів, підтримали позицію Макрона і Мерца. Деякі з них навіть висловили безпрецедентне обурення діями Кошти.

Європейський Союз не може взяти на себе роль посередника в цих переговорах,

– заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

За його словами, ідея про необхідність неформальних дипломатичних контактів є хибною, а історія вже неодноразово демонструвала небезпеку спроб домовитися з диктаторами.

Як зазначають у Politico, протягом останніх місяців у ЄС тривають дискусії щодо того, чи потрібно взагалі підтримувати комунікацію з Володимиром Путіним і хто має її здійснювати. Актуальність цього питання зросла після того, як президент США Дональд Трамп уклав попередню мирну угоду з Іраном і під час саміту G7 цього тижня дав зрозуміти, що знову зосереджується на війні в Україні.

За словами п'яти посадовців, глава апарату Кошти Педру Лоурті двічі контактував із представниками Москви протягом останніх кількох тижнів.

Натомість Макрон і Мерц переконані, що зараз не час для переговорів із Путіним. На їхню думку, коли такий момент настане, провідну роль повинні взяти на себе Франція, Німеччина та Велика Британія.

Я думаю, що президент (Макрон, – 24 Канал) роз'яснив ситуацію та розставив все на свої місця,

– сказав чиновник французького уряду.

Водночас, за словами одного з чиновників країни-члена ЄС, "величезна кількість" лідерів дотримувалася протилежної точки зору та підтримала Кошту.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив Politico, що насамперед потрібно зрозуміти, чи взагалі Путін хоче вести переговори. До того моменту, на його думку, ніхто, окрім Кошти, не може представляти Європейський Союз.

Якщо ж Росія продемонструє готовність до діалогу, тоді доведеться вирішувати, як діяти далі.

До слова, 17 червня Володимир Зеленський провів координаційну розмову з Дональдом Трампом та Еммануелем Макроном. Під час розмови сторони обговорили подальші кроки щодо посилення України, зміцнення міжнародної підтримки та розвиток дипломатичних зусиль.