Радник Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив 24 Каналу, чому Україні та Європі варто ще більше об'єднувати зусилля.

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Який єдиний інструмент здатен примусити Росію до миру?

Те, що відбувається в Капотні, одному з районів Москви, – пожежа на НПЗ і смог над Москвою – здатне змусити Росію відмовитися від планів проти інших країн Європи, де вона вже зараз розбудовує системи оборони та наступу вздовж кордонів з Фінляндією, Естонією та Латвією.

Кремль спрямовує ресурси туди, щоб провокувати Європу, поки та не встигла перебудуватися з 50-річної моделі "гуманітарного коридору" без інвестицій у безпеку.

Однак останні зустрічі президента Зеленського з європейськими лідерами продемонструвала готовність швидко наростити спільні оборонні виробництва, забувши про ліцензійні обмеження, з базуванням частини цих підприємств в Україні.

Якщо Україна буде повністю інтегрована в систему виробництва оборонного інструментарію, вона стане елементом захисту всього європейського континенту.

Має горіти Капотня, Ярославль, Саратов. Росія має втратити можливість продавати нафту навіть на внутрішньому ринку. Усе інше не спрацює. Потрібно максимально тиснути – санкції, знищення нафтових терміналів та закриття Балтійського і Чорного морів,

– сказав Подоляк.

На думку радника ОП, лише за таких умов Росія або позбудеться Путіна, або сам Путін буде змушений зупинити війну. Усі інші варіанти – спроба домовитися, телефонні дзвінки чи "економічно вигідні" пропозиції – це ілюзії, які лише створюють додаткові ризики для глобальної безпеки.

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