"Трамп живе в ілюзорному світі": політолог про наміри США передати Росії 100 мільярдів доларів

Дональд Трамп опинився у повній інформаційній бульбашці та просуває ініціативи, які не мають нічого спільного зі здоровим глуздом. Його цікавить не закінчення війни в Україні, а можливість заробити.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький. Зокрема, в оточенні Трампа навіть думали розморозити російські активи на 100 мільярдів доларів. У такий спосіб США нібито хотіли стимулювати Росію погодитися хоча б на часткове перемир'я.

Трамп допомагає Росії

Як наголосив Городницький, Сполучені Штати також обговорюють ідею продажу частини акцій російського "Лукойлу" в межах багатомільярдної угоди. Потенційні покупці – група інвесторів з Близького Сходу. Дехто з них має ділові зв'язки з американцями. До того ж там пропонують дозволити Білорусі відновити експорт калійних добрив.

Це не жарти зараз. Це реально те, що зараз обговорюють і що є дуже пріоритетним для Трампа. Маячня, яку він педалює, зовсім не корелює зі здоровим глуздом,

– наголосив Городницький.

Трамп фактично підтримує Росію: дивіться відео 24 Каналу

Експерт підкреслив, що Трампа фактично законсервували його ж прессекретарі та помічники, які бояться доносити реальну інформацію від спецслужб.

"Людина зараз живе в ілюзорному світі. І це катастрофа, тому що цей світ йому малюють люди, які, м'яко кажучи, не дуже розумні. Якщо Трампу подобається Росія, то вони будуть казати, що треба підтримувати Росію",

– зазначив Городницький.

Через таку політику від Трампа починають дистанціюватися навіть ключові соратники, зокрема Марко Рубіо та Джей Ді Венс. У кулуарах вже обговорюють сценарії на випадок імпічменту Трампа, де посаду може зайняти Венс.

Додамо, Дональд Трамп продовжує критикувати Володимира Зеленського через удари по російських НПЗ. Він переконаний, що це провокує значне зростання цін на дизель у світі. Але чомусь Трамп не згадує, що зростання цін на нафту почалося після бойових дій в Ірані та блокування Ормузької протоки.