В інтерв'ю Newsmax Дональд Трамп повторив, що удари по НПЗ Росії нібито провокують зростання світових цін на енергоносії.

Як Трамп розкритикував Зеленського?

Президент США висловив незадовлення діями України.

Якщо ви скажете мені, що Зеленський знову обстрілює нафтопереробні заводи, то все, чого він досягає, – це підвищення світових цін на нафту,

– розійшовся американський лідер.

Він додав, що удари по НПЗ Росії вважає "ганьбою". На думку політика, є багато інших цілей, по яких українці можуть завдавати удари.

"Але коли ви атакуєте заводи, де виробляють дизельне пальне, яке потрібне нам і всьому світу, то це не йде на користь світу", – додав Трамп.

Що цьому передувало?

У четвер, 15 жовтня, українські дрони вдарили по нафтопереробному заводу в Рязанській області Росії. Володимир Зеленський пояснив це тим, що Москва проігнорувала оголошене Дональдом Трампом енергетичне перемир'я.

У коментарі виданню Financial Times Зеленський розповів, що після недільної заяви Дональда Трампа про енергетичне перемир'я українська сторона на три дні призупинила атаки на російські НПЗ.

Проте Росія у цей час продовжувала завдавати ударів по українських енергетичних об'єктах.

"З нас досить", – заявив Зеленський, коментуючи відновлення операцій проти нафтової інфраструктури ворога.