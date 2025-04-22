"Хороший знак": у Держдепі США висловивились про можливість мирних переговорів

Прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що наразі вона позитивно оцінює готовність Росії до мирних переговорів з Україною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox Business.

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Чи можливі переговори Росії та України

Теммі Брюс відреагувала на слова очільника Кремля Владіміра Путіна про нібито готовність Москви до двосторонніх переговорів з Україною.

Це дуже хороший знак,

– заявила прессекретарка Держдепу США.

За її словами, президент США Дональд Трамп хоче, щоб війна в Україні закінчилася якомога швидше. Брюс також підкреслила, що під час бойових дій продовжують гинути цивільні.

Нагадаємо, 21 квітня речник Кремля Пєсков заявив, що Владімір Путін виступає за двосторонні перемовини між Москвою та Києвом. За його словами, вони мають стосуватися припинення ударів по цивільних об'єктах.

До того ж Кремль висунув ще одну вимогу щодо мирних переговорів: тепер Росія хоче, аби Україна зняла заборону на переговори з Путіним. У своїй заяві Дмітрій Пєсков закликав "розчистити перешкоди" на переговорному шляху.