Фідан та Рубіо обговорили телефоном перемовини України та Росії у Стамбулі

Глава МЗС Туреччини та держсекретар США Марко Рубіо зідзвонилися телефоном. Міністри обговорили перемовини Росії та України, які пройшли у Стамбулі 2 червня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Anadolu Ajansı.

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Які теми порушили Фідан та Рубіо у дзвінку

Згідно з інформацією, отриманою агентством з джерел у Міністерстві закордонних справ Туреччині, у телефонній розмові 3 червня Хакан Фідан та Марко Рубіо обговорювали кроки, вжиті для припинення війни між Росією та Україною, та результати переговорів, що відбулися у Стамбулі 2 червня.

У телефонному режимі турецький та американський міністри також обговорили останні події в Сирії та Секторі Газі.

До слова, раніше видання ABC News розповіло, що в адміністрації Дональда Трампа розчаровані, але не здивовані вимогам Росії до України щодо 30-денного перемир'я. У Вашингтоні вважають, що так званий російський "меморандум" містить низку пунктів, які як Україна, так і адміністрація Трампа вважають неприйнятними.

Водночас прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков цинічно заявив, що "не варто чекати проривів" від другого раунду переговорів між делегаціями. Водночас речник Кремля сказав, що "робота триває" у напрямку закінчення війни.