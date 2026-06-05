Знову з Німеччини: у ЄС назвали нового кандидата в переговірники з Росією

У Чехії вважають, що ключову роль у переговорному процесі щодо припинення війни в Україні за посередництва ЄС міг би відіграти канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він нібито має достатній політичний авторитет та відповідний мандат європейських інституцій.

Таку думку під час від'їзду на саміт країн ЄС та Західних Балкан висловив прем'єр Чехії Андрей Бабіш, передає видання Ceske Noviny.

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Бабіш переконаний, що подальше затягування війни в Україні не матиме позитивних наслідків для жодної зі сторін, тому варто шукати шляхи для її завершення.

Водночас він наголосив, що саме російський лідер Володимир Путін, який є стороною-агресором. Також Бабіш зазначив, що президент США Дональд Трамп нині значною мірою зосереджений на ситуації на Близькому Сході, зокрема на питаннях, пов'язаних із безпекою судноплавства та можливим розблокуванням Ормузької протоки.

На мій погляд, саме канцлер Німеччини Мерц повинен якимось чином очолити дипломатичну місію на підставі мандата Ради та комісії,

– наголосив лідер Чехії.

Що цьому передувало?

Раніше глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що представник Європи не може виконувати роль нейтрального посередника у ймовірних мирних переговорах Росії із Україною, оскільки підтримує Київ.

Разом із тим дипломатка додала, що Росія під час дискусій щодо європейського представника у переговорах може обрати найзручніший для себе варіант.

У Фінляндії ж кажуть, що процес обрання європейського представника для переговорів буде тривалим процесом.

Водночас російський диктатор Путін підтримав кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як імовірного посередника від Європи у переговорах із Україною.