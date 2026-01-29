Не мають мандату погоджувати мир, – Каллас розкритикувала склад делегації Росії в Абу-Дабі
- Каллас розкритикувала склад російської делегації на переговорах в Абу-Дабі за відсутність мандату на ухвалення рішень щодо рішень.
- Головна дипломатка ЄС вважає, що це свідчить про небажання Росії досягти миру.
Склад російської делегації на переговорах в Абу-Дабі свідчить про відсутність у Росії серйозних намірів досягти миру. Представники цієї делегації не мають мандату на прийняття жодних рішень.
Про це заявила висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі.
Що сказала Каллас про переговори в Абу-Дабі?
Кая Каллас зазначила, що Росія направила на мирні переговори з Україною в Абу-Дабі військових представників без повноважень ухвалювати будь-які рішення. Це, на думку Євросоюзу, свідчить про відсутність реального наміру досягти миру.
Якщо ми подивимося на ці переговори (в Абу-Дабі – 24 Канал), то Росію представляють військовослужбовці, які не мають жодного мандату погоджувати мир як такий. Отже, очевидно, що росіяни несерйозно ставляться до цього,
– сказала Каллас.
Головна дипломатка ЄС наголосила, що навпаки росіяни "бомблять українців, намагаючись бомбардувати та заморозити їх, щоб змусити здатися".
"Тому ми також обговорюємо енергетичну підтримку, яку можемо їм надати, оскільки зима дуже важка, і українці справді страждають. Насувається гуманітарна катастрофа", – заявила вона.
Висока представниця ЄС з питань закордонних справ також зазначила, що Москва лише імітує готовність до мирного діалогу, не демонструючи реальних кроків до припинення війни.
До речі, український політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що цього разу процес мирних переговорів має серйозніший вигляд. Водночас експерт підкреслив, що швидких рішень чекати не варто.
Хто представляв російську делегацію на переговорах в ОАЕ?
За даними російських ЗМІ, делегацію від Кремля на переговорах в Абу-Дабі 23 – 24 січня очолив голова Головного розвідувального управління Росії Ігор Костюков. Також до складу групи входили представники російського міноборони, воєнної розвідки та ЗС Росії.
З української сторони делегацію очолив секретар РНБО Рустем Умєров. Разом із ним також були голова ОП Кирило Буданов та його заступник, дипломат Сергій Кислиця, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія та інші посадовці.
Володимир Зеленський після переговорів та доповіді української делегації повідомив про зменшення кількості проблемних питань. Водночас президент підкреслив, що позиція Києва щодо територій та територіальної цілісності України залишається незмінною.
Також прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що мирні переговори між Україною, Росією та США продовжаться 1 лютого в Абу-Дабі.