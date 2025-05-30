Трамп розчарований "рівнем нерозумності" Росії щодо переговорів, – Келлог

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп "розчарований рівнем нерозумності Росії" у процесі мирних переговорів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Келлога для ABC News.

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Келлог прокоментував розчарування щодо Росії

Кіт Келлог заявив, що Москва досі не передала українській стороні обіцяного "меморандуму" про припинення вогню, який мав стати результатом попередніх зустрічей. За його словами, це створює додаткові ризики для продовження переговорного процесу.

Келлог також підтвердив, що Владімір Путін пообіцяв надати власні пропозиції щодо врегулювання війни протягом тижня, але ні американська, ні українська сторони їх не отримали.

Я запитав керівника Офісу президента України (Андрія Єрмака, – 24 Канал), чи бачив він цей документ – він сказав, що взагалі його не бачив… Так само його не отримував і провідний український переговірник Рустем Умєров,

– сказав Келлог.

За словами спецпредставника Трампа, Україна наразі може відкинути пропозицію щодо переговорів у Стамбулі 2 червня, адже вона досі не отримала обіцяного "меморандуму".

Келлог зазначив, що Дональд Трамп висував кілька ініціатив, які могли б стати основою для обговорення майбутнього статусу окупованих територій. Однак відсутність реакції з боку Росії та слабка підтримка цих ідей викликали в нього розчарування.

Я думаю, що його розчарування полягає в тому, що він висунув низку розумних пропозицій і спробував розпочати конструктивну дискусію. Але натомість він побачив рівень нерозумності, який мене теж дуже засмутив,

– підсумував Кіт Келлог.

До слова, у новому інтерв'ю Келлог також анонсував візит до Стамбулу 2 червня радників з національної безпеки США, Німеччини, Франції та Великої Британії. Очікується, що вони проведуть окремі зустрічі з делегаціями України та Росії.