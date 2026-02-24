Китай зробив гучну заяву про мир до четвертої річниці війни в Україні
- Китай закликав до використання можливості для діалогу між сторонами конфлікту в Україні, щоб досягти мирної угоди.
- Пекін підкреслив, що підтримує політичне врегулювання і прагне грати конструктивну роль у співпраці з міжнародною спільнотою.
У четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай зробив нову заяву. В ній Пекін закликав сторони конфлікту скористатися "відкритими дверима для діалогу" і домогтися про мир.
Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає кореспондент "Укрінформу".
Яку заяву зробив Китай?
Мао Нін наголосила, що в останні дні "відкрилися двері для діалогу" між сторонами російсько-українського конфлікту.
Останніми днями відкрилися двері для діалогу, і ми сподіваємося, що всі сторони скористаються цією можливістю та досягнуть всеосяжної, тривалої та обов’язкової мирної угоди,
– сказала Мао Нін.
Дипломатка підкреслила, що позиція Китаю щодо "української кризи", як її називають у КНР, залишається послідовною та чіткою. За її словами, Пекін не є стороною конфлікту, але підтримує політичне врегулювання і готовий відігравати конструктивну роль у цьому процесі разом із міжнародною спільнотою.
Вона також зазначила, що питання війни в Україні не повинно ставати перешкодою у відносинах Китаю з Європейським Союзом, і Пекін налаштований на співпрацю.
Китай обіцяє допомогу Україні, але співпрацює з Росією
Китай публічно декларує готовність сприяти Україні, однак водночас може надавати приховану підтримку Росія у війні. Посол США в НАТО Метью Вітакер звинуватив Пекін у тому, що хоча він "має можливість зупинити вторгнення, але вирішив цього не робити".
Пекін намагається позиціонувати себе як нейтральну сторону та глобального миротворця, уникаючи відкритого засудження Москви.
Водночас за інформацією Fox News, західні чиновники вважають, що Китай може опосередковано допомагати Росії – зокрема через економічну співпрацю, торгівлю технологіями подвійного призначення та підтримку російської економіки.