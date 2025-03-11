Марко Рубіо розповів, чи можлива його зустріч із Зеленським

Держсекретар США бере участь у переговорах з Україною у Саудівській Аравії. Утім, українська команда не буде представлена Зеленським. Тож Рубіо запитали, чи зустрінеться він із Зеленським найближчим часом.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресконференцію Рубіо 10 березня.

Дивіться також Пастка-ультиматум від Трампа: чого Україні чекати від переговорів у Саудівській Аравії

Чи зустрінуться Зеленський та Рубіо

Марко Рубіо дав чітку відповідь.

Я не думаю, що Зеленський буде частиною наших зустрічей. Наші зустрічі відбуваються з делегацією, яку вони надіслали, – їхнім радником з національної безпеки, міністром оборони та міністром закордонних справ.

Він не відкинув можливість зустрічі із Зеленським згодом, але дав зрозуміти, що це не відбудеться 11 березня.

Зауважте! Слова Рубіо пролунали 10 березня. Пізніше стало відомо, що Зеленський поїхав назад до України після зустрічі зі спадкоємним принцом. А його команда залишилася для переговорів з американцями.

Інші заяви Рубіо

Щодо паузи у військовій допомозі держсекретар сказав, що Київ нібито отримує розвідувальні дані. Але переговори у Джидді стануть ключовим для відновлення допомоги в повному обсязі.

"Ми повинні зрозуміти позицію України й просто мати загальне уявлення про те, на які поступки вони готові піти, тому що ви не досягнете припинення вогню та цієї війни, якщо обидві сторони не підуть на поступки. (...) Обидві сторони повинні прийти до розуміння того, що немає військового вирішення цієї ситуації", – висловився Рубіо про мирні переговори України та Росії.

Нарешті, він вважає, що делегація США має поїхати із Саудівської Аравії із "сильним відчуттям того, що Україна готова зробити складні речі".

"Я сподіваюся, що все пройде добре. Я маю на увазі, що важливий момент на цій зустрічі полягає в тому, щоб чітко визначити наміри українців, їхнє бажання, як вони неодноразово публічно заявляли, досягти точки, де мир можливий. І тоді нам доведеться визначити, наскільки вони далекі від російської позиції, яку ми теж поки не знаємо", – завершив державний секретар США.

Іноземні ЗМІ також пишуть, що США покладають великі надії на зустріч у Джидді.