У Путіна спливає час: ексміністр пояснив, чи вигідно Трампу задовольняти забаганки Кремля

Росія продовжує удавати, що нібито бере участь у переговорах. Проте насправді прагне, щоб були виконані її забаганки. Водночас Дональд Трамп має інструменти, які здатні примусити Кремль до реального переговорного процесу.

Про це 24 Каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, наголосивши, що ситуація всередині Росії також ускладнюється і може стати загрозливою для режиму. Проте російська пропаганда продовжує створювати напругу довкола мирних переговорів.

Що мож дестабілізувати режим у Росії?

Клімкін зазначив, що для проведення реальних, а не удаваних перемовин Росії потрібно зупинитися та відмовитись від претензій системно впливати і на Україну як частину Європи, і на саму Європу.

Проте він не збирається цього робити, оскільки вважає, що це переводить Росію у другу лігу, і власне так воно і є. Це робить його режим набагато нестабільнішим,

– впевнений він.

З іншого боку на Кремль тиснуть економічні труднощі. Це не означає, за його словами, що в Росії завтра настане економічний колапс. Однак очевидно, що товарообіг Росії з Китаєм зменшується, оскільки у КНР є власна система, що передбачає гальмування економічного зростання, тому китайці купують менше.

Варто знати. У Росії склалася важка економічна ситуація. Зокрема виробничі плани фабрик і заводів скоротилися до найнижчої межі за останні 16 років. Окремі галузі зазнали колапсу. Так, виробництво тракторів впало на 61,6%, бульдозерів – на 53,7%, ліфтів – на 37,2%, пасажирських вагонів – удвічі. А виробництво автопрому впало на 34,1%.

"Попри важку ситуацію в російській економіці, Путін може вести війну в Україні у борг. Це не може тривати нескінченно, але може бути цього року, оскільки він все ще сподівається на колапс в Україні через удари, які Росія завдає кожної ночі. Кремль вчиняє психологічний тиск для того, щоб просунути власні ключові забаганки", – зауважив ексміністр закордонних справ України.

Водночас Дональду Трампу станом на сьогодні не вигідно, щоб Путін просував свої забаганки. Йому не потрібно, на думку Клімкіна, вести переговори з Путіним на рівних. Президент США вимушений це робити лише з Китаєм, а з рештою країн веде переговори з позиції сили.

Що може зламати домовленості Трампа і Путіна?

Також Путін розуміє, що після виборів до Конгресу США у листопаді 2026 року ситуація для нього може ускладнитись, якщо парламент перейде під демократичний контроль. Тоді можуть бути заблоковані певні домовленості, зокрема, послаблення та зняття певних санкцій.

Трамп зараз намагається не тактично, а саме стратегічно зменшити простір геополітичного і економічного маневру для Путіна. США ведуть перемовини з Індією щодо купівлі російських енергоресурсів, накладають санкції на компанії "Лукойл" та "Роснафта" і намагаються зробити так, щоб санкції працювали. Тому час у Путіна спливає,

– підкреслив Павло Клімкін.

Ексміністр закордонних справ України ставиться скептично наразі до того, чи вдасться Трампу посадити Путіна за стіл реальних переговорів з Україною. Тому що очільник Кремля хоче домовлятися тільки з президентом США. Він навіть не впевнений, що домовленість з Трампом це і є домовленість із Сполученими Штатами на перспективу.

