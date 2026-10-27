Путін хоче роз'єднати Європу: експерт розкрив задум диктатора

Російський диктатор Володимир Путін нещодавно провів розмову з лідерами Норвегії та Фінляндії. Зараз Росія працюватиме над тим, аби зруйнувати єдність Європи у підтримці України.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко. За його словами, ще нещодавно Росія взагалі ніяк не розглядала долучення європейців до мирних переговорів. Зараз там навіть говорять, що голос Європи має бути почутий.

Чого добивається Путін?

Як наголосив Буряченко, не всі у Європі позитивно відреагували на розмову лідерів Норвегії та Фінляндії з диктатором Путіним. Так, до прикладу, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що їхня розмова не була узгоджена з іншими європейськими партнерами.

А російський диктатор Путін якраз добивається того, щоб розхитати єдність Європи. Він почав зближуватися із країнами Півночі Європи саме через те, що там досі сильно допомагають Україні.

Стратегія росіян "розділяй та володарюй" реалізується абсолютно планомірно і прогнозовано. Чому для РФ так важливі нордичні країни? Тому що ці країни серйозно підтримують Україну фінансово і політично, а підтримку України потрібно росіянам вибивати,

– наголосив Буряченко.

Буряченко пояснив, чому Путін почав зближуватися з Європою: дивіться відео 24 Каналу

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що телефонну розмову готували у тісній координації з українською стороною. Обидва лідери також запевнили, що прямий контакт із Москвою не свідчить про розкол у Європі, а покликаний захистити власні кордони та безпеку.