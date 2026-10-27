Путин хочет расколоть Европу: эксперт раскрыл замысел диктатора

Об этом в эфире 24 Канала рассказал президент Международного института исследований в области безопасности Алексей Буряченко. По его словам, еще недавно Россия вообще не рассматривала возможность привлечения европейцев к мирным переговорам. Сейчас там даже говорят, что голос Европы должен быть услышан.

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Чего добивается Путин?

Как подчеркнул Буряченко, не все в Европе положительно отреагировали на беседу лидеров Норвегии и Финляндии с диктатором Путиным. Так, например, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что их беседа не была согласована с другими европейскими партнерами.

А российский диктатор Путин как раз и добивается того, чтобы расшатать единство Европы. Он начал сближаться со странами Северной Европы именно потому, что там до сих пор активно помогают Украине.

Стратегия россиян "разделяй и властвуй" реализуется абсолютно планомерно и предсказуемо. Почему для РФ так важны нордические страны? Потому что эти страны серьезно поддерживают Украину финансово и политически, а поддержку Украины россиянам нужно выбивать– подчеркнул Буряченко.

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Буряченко объяснил, почему Путин начал сближаться с Европой: смотрите видео 24 Канала

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что телефонный разговор готовили в тесном взаимодействии с украинской стороной. Оба лидера также заверили, что прямой контакт с Москвой не свидетельствует о расколе в Европе, а призван защитить свои границы и безопасность.