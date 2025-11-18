Путін може спробувати привернути увагу Трампа: політолог спрогнозував підступні маневри РФ

Мирні переговори між Україною і Росією зайшли у глухий кут, їх можна порівняти з живим трупом. Наразі спостерігається тривала пауза, але певні рухи задля відновлення переговорного процесу спостерігаються.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Володимир Фесенко, висловивши думку, що контакти в закритому режимі з певних питань (зокрема обмін полоненими) сьогодні все ж таки відбуваються.

Дивіться також Переговори у глухому куті: як Трамп може змінити ситуацію, і яку хитрість готує Путін

США тримають паузу: чого вони очікують?

Пауза у переговорному процесі щодо мирного врегулювання війни між Україною і Росією, на думку політолога, може затягнутися в часі. Однак він не виключає, що наприкінці листопада чи на початку грудня можуть бути спроби реанімувати його з тактичними намірами з боку Росії.

США виступають рушійною силою переговорного процесу. Вони формально не беруть участь в переговорах у Стамбулі, але в цілому контекстно впливають на них.

"Україна не збирається гратися в російські ігри, коли Росія говорить про робочі групи, намагається дискутувати про її суб'єктність замість того, аби обговорювати конкретні питання про завершення війни. Якщо така поведінка продовжуватиметься, я не бачу перспектив у переговорах у Стамбулі", – озвучив Фесенко.

Сьогодні Туреччина зацікавлена у проведенні чергового раунду переговорів і спробує відновити діалог між Україною та Росією. Політолог пояснив, що нині американці тримають паузу, бо вимагають від Кремля почати реально говорити про завершення війни. В інакшому випадку розмов не буде, як і зустрічі Трампа з Путіним, яка планувалась в Угорщині.

До відома! Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан переконаний, що переговори між Україною і Росією є неминучими. Він висловив впевненість у тому, що вони відновляться і наголосив, що нині війна перебуває у найгіршій фазі, бо з обох боків руйнується енергетична інфраструктура.

Яку тактику обрала Росія?

Російська сторона хотіла зустрічі у Будапешті, яку США скасували, а потім вона змінила тактику. Росіяни зробили ставку на військові дії: активно штурмують Покровськ, намагаються посилювати наступальні дії на Запорізькому напрямку.

Вони хочуть посилити свої військові позиції, продемонструвати, що вони наступають і використати це як козир на переговорах, а потім вийти на новий раунд переговорів з силових позицій,

– вважає політолог.

Зі слів Фесенка, Росія хоче показати Трампу, що вона нібито може виграти цю війну й має успіхи на полі бою. Через це переговори відтерміновуються. Поки російська армія не досягне певних результатів на фронті, на думку політолога, Путін не відновить діалог.

Очільник Кремля, спираючись на цю силову тактику, може почати вимагати односторонніх поступок з боку України. Наша держава, як зазначив політолог, на це не погодиться, зокрема віддати країні-агресорці Донеччину для неї неприйнятно. Фесенко поділяє думку президента Фінляндії Стубба, який озвучив, що він не бачить сьогодні перспектив у відновленні переговорів до весни 2026 року.

Єдине, що можливо – тактичні підступні ігри у путінському стилі для того, аби привернути увагу Трампа, показати, що Путін нібито хоче завершення війни. Головне, щоб Трамп не зірвався знову з гачка. Росіяни можуть щось таке псевдомирне запропонувати,

– прогнозує Фесенко.

Політолог припускає, що може бути щось по типу весняного так званого пасхального перемир'я чи тимчасового припинення вогню на 9 травня. Фесенко не виключає, що скоро росіяни можуть оголосити про різдвяне перемир'я.

Мирні переговори: які оцінки дають експерти?