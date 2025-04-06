Зараз не час телефонувати Путіну, – глава МЗС Фінляндії про нормалізацію ситуації в Україні

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен розповіла про пріоритети своєї країни – зміцнення власної оборони та підтримку України. Допоки Росія продовжує агресивні військові дії, переговори потрібно відкласти.

Про це посадовиця заявила в інтерв'ю Yle 5 квітня, передає 24 Канал. Однак Фінляндія "не вважає Росію ворогом", а лише виступає проти її дій і порушення міжнародного права.

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Що розповіла Валтонен

Міністерка згадала про російський балістичний удар по Кривому Рогу 4 квітня, унаслідок якого загинули діти. На її думку, це вказує на те, що "розмову слід відкласти".

Очевидно, що США ведуть переговори з Росією, і в якийсь момент Європа теж вступить у діалог. Однак важливіше не те, коли й хто буде говорити, а те, що ми прагнемо досягти за допомогою такої розмови,

– сказала Валтонен.

Обговорювати нормалізацію ситуації передчасно, доки Росія не почне демонструвати бажання повернутися до міжнародної договірної системи. Проте у Фінляндії все ж "сподіваються на добросусідські відносини".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав Владіміра Путіна "брехуном", а Росію – "агресором". Політик закликав конфіскувати заморожені російські активи й позбавити прем'єра Угорщини Віктора Орбана права голосу в ЄС через можливе блокування Будапештом санкцій.