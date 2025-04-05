Однак Європа знову матиме можливість переконатися, що Росія не готова до конструктивного діалогу. Це може призвести до кількох позитивних наслідків для України. Деталями поділився міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко в інтерв'ю 24 Каналу.

Дивіться також Путін хоче продовжувати переговори з Трампом, щоб досягти "прийнятної угоди", – Bloomberg

Чому розмова Макрона або Стармера буде корисною Україні

Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що один із лідерів Європи – президент Франції Еммануель Макрон або британський прем'єр Кір Стармер – може від імені країн-учасниць "Коаліції охочих", готових забезпечити гарантії безпеки Україні після можливого укладення перемир'я з Росією, провести переговори з російським диктатором Владіміром Путіним.

Нагадаємо, що колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц ще 15 листопада 2024 року також мав розмову з главою Кремля, яка не привела до змін у його позиції щодо війни проти України. Путін укотре озвучив свої умови та ультиматуми, що розчарувало Шольца.

Результат переговорів Макрона або Стармера, за словами ексміністра закордонних справ України Володимира Огризка, з великою ймовірністю буде подібним до результату Шольца. Путін знову озвучить свої фантазії про "велику державу", і на цьому все. Однак, навіть попри це, розмова може бути корисною для України.

На Заході вкотре переконаються, що у Росії немає з ким і про що говорити,

– пояснив він.

У такому випадку Європа повинна буде відреагувати потужним посиленням тиску на Росію.

Також якщо Путін знову скаже, що він "за", але при цьому висуне 20 неприйнятних умов, це може змусити оточення Дональда Трампа почати тиснути на нього, щоб він нарешті відреагував на відмови Кремля силовими методами.

Днями видання Politico анонсувало можливу розмову Трампа з Путіним. Однак у Кремлі спростували цю інформацію. За словами Дмітрія Пєскова, "у графіку господаря Кремля цього діалогу поки нема".