Кремль заявив, що не бачить ясності щодо нових мирних переговорів

У Москві поки немає чітких дат чи місця проведення наступного раунду мирних переговорів щодо війни між Росією, Україною та США. Обговорення таких параметрів ще не завершене та офіційно нічого не погоджено.

Конкретні домовленості можуть з’явитися лише після того, як сторони узгодять всі деталі. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков під час спілкування із російськими ЗМІ.

Дивіться також Путін втратив трьох найближчих друзів: аналітик сказав, як це впливає на змогу Росії воювати

Яку заяву зробив Кремль?

За словами Пєскова, "поки жодної ясності щодо термінів і місця немає. Щойно вона з’явиться, ми вас поінформуємо".

Він додав, що наразі "навряд чи можна говорити про можливість зустрічі в Абу-Дабі зі зрозумілих причин", натякаючи на вплив зовнішніх геополітичних факторів.

Це сталося після того, як президент Володимир Зеленський говорив про сподівання, що атака США на Іран не вплине на подальший переговорний процес і що третій раунд переговорів може відбутися на початку березня. Проте в російській адміністрації поки не підтвердили цю інформацію.

Представник Кремля також підкреслив, що остаточне рішення щодо формату і місця нового раунду має бути досягнуте спільно всіма сторонами, і що Росія готова працювати над цим у разі узгодження відповідних умов.

Натомість у деяких західних медіа повідомлялося, що початково переговори планувалися провести в Абу-Дабі, проте місце і дати можуть змінитися через складну міжнародну ситуацію, зокрема через загострення на Близькому Сході.

Зеленський визнав, що переговори – у глухому куті