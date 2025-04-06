Має сильну позицію: хто з політиків може вести діалог з Путіним щодо миру

Поки Дональд Трамп намагається досягти припинення вогню, Європа постала перед завданням – обрати країну, лідер якої зможе вести діалог з Владіміром Путіним. Особливу роль у цьому процесі відіграють три країни.

Мовиться про Німеччину, Францію та Велику Британію. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Постернак, зауваживши, що серед лідерів є лише один респектабельний політик, який зможе це зробити.

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Хто справді здатний говорити з Путіним про мир

Політолог зазначив, що Європа усвідомлює, що у переговорному процесі щодо російсько-української війни її має представляти одна країна. Зараз важливу роль відіграють Франція та Велика Британія, а саме Еммануель Макрон та Кір Стармер. Також підтримку Україні демонструє Німеччина.

Однак найкращим серед них є саме президент Франції через кілька причин:

Він, як лідер Франції, є представником Європейського Союзу (Британія з нього вийшла);

Найкраща економіка Європи є у Німеччини, але вона зараз на етапі формування урядової команди;

Франція була однією з перших країн, яка підтримала вступ нашої держави до НАТО, а Макрон активно просуває ідею розміщення в Україні іноземних військ.

Макрон виглядає як абсолютно респектабельний діловий політик, здатний вести розмову з Путіним. Макрон не зв'язаний певними електоральними політичними розрахунками, йому не треба балотуватись на посаду президента у 2027 році. Він може проявляти ініціативу без остраху, як її сприймуть французи,

– підкреслив Постернак.

Він додав, що Франція – єдина країна у Європейському Союзі, яка має ядерну зброю, що є серйозним аргументом у системі міжнародних відносин. Сам Макрон з початку повномасштабного вторгнення мав активну комунікацію з російським диктатором.

До речі, після удару балістичною ракетою по Кривому Рогу Макрон звинуватив Росію в ігноруванні мирних зусиль США та України і закликав до рішучих дій проти Москви. Президент Франції наголосив, що варто вдатися до рішучих дій у разі, якщо Кремль продовжить тягнути час і відмовлятися від миру.