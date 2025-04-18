Переговори США та Росії щодо України забуксували, Рубіо озвучив нове попередження, – Politico

Держсекретар США Марко Рубіо попередив 18 квітня, що адміністрація Трампа готова найближчими днями відмовитися від переговорів про припинення вогню в Україні. Це станеться, якщо стане зрозуміло, що угода між країнами неможлива.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Politico.

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Яке попередження зробив Рубіо щодо війни в Україні

Марко Рубіо в аеропорту перед вильотом з Парижа розповів журналістам, що зараз ситуація досягає моменту, коли потрібно вирішити та визначити, чи взагалі можливе перемир'я між Україною та Росією у війні, чи ні.

Я говорю про лічені дні, незалежно від того, чи можна це зробити протягом наступних кількох тижнів. Якщо так, то ми в цьому. Якщо ні, то у нас є інші пріоритети, на яких потрібно зосередитися,

– сказав держсекретар США.

Журналісти зазначили, що попередження Рубіо є ще однією ознакою зростання нетерпіння в адміністрації США. Під час своєї передвиборчої кампанії президент США Дональд Трамп обіцяв швидко припинити війну Росії проти України, але останніми тижнями переговори між Вашингтоном і Москвою зайшли в глухий кут.

Держсекретар додав, що хоча Сполучені Штати "готові зробити все можливе, щоб сприяти закінченню бойових дій" та переконатися, що "війна закінчиться довготривалим і справедливим шляхом".

"Якщо це неможливо, якщо ми настільки далеко один від одного, що цього (перемир'я – 24 Канал) не станеться, то я думаю, що президент (Трамп – 24 Канал), ймовірно, перебуває в тому моменті, коли він збирається сказати: "Добре, ми закінчили", – зазначив Марко Рубіо.

Держсекретар США перебував із візитом у Парижі разом зі спеціальними посланцями президента США Стівом Віткоффом і Кітом Келлогом для перемовин щодо повного припинення вогню у війні Росії проти України з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також українською, німецькою та британською делегаціями. Politico пише, переговори продовжаться наступного тижня в Лондоні.