Переговори щодо війни в Україні зводяться до територіальних претензій на Донеччину, – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо назвав ключове питання, що залишилося в переговорах щодо припинення війни в Україні. Йдеться про територіальні претензії стосовно Донецької області.

Про це Марко Рубіо сказав під час слухань у комітеті Сенату із закордонних справ 28 січня.

Що сказав Рубіо про переговори та питання Донецької області?

Марко Рубіо заявив, що зараз триває активна робота, щоб спробувати з’ясувати, чи можна узгодити погляди України та Росії щодо питання Донецької області.

Це все ще прогалина, але принаймні нам вдалося звузити коло питань до одного центрального, і це, ймовірно, буде дуже складне питання, але з усім тим, робота над ним триває,

– сказав американський держсекретар.

Він визнав, що для України навіть сама ідея говорити про можливу зміну територій є політично надзвичайно складною. Водночас Рубіо звернув увагу й на ситуацію в Росії: за його словами, там уже два з половиною роки переконують суспільство, що війна нібито йде до "переконливої перемоги". Тому, мовляв, росіяни можуть не зрозуміти, чому потрібно "відмовлятися від захоплених земель".

Рубіо також описав перебіг мирних переговорів як водночас плавний і швидкий та зазначив, що постійно підтримує контакт зі спеціальним посланником Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером – "ймовірно, 10 разів на день".

За словами головного американського дипломата, США вже домовилися про гарантії безпеки, однак вони почнуть діяти лише після завершення війни. При цьому він наголосив, що наразі єдина модель гарантій, на якій наполягають партнери, передбачає розміщення європейських військ із підтримкою Сполучених Штатів.

"Цілком очевидно, що єдина гарантія безпеки, на якій люди наполягають, – це та, що передбачає розгортання деяких європейських військ на місцях, але за дуже сильної підтримки США", – сказав Марко Рубіо.

Що ще раніше говорив Рубіо стосовно мирних переговорів?