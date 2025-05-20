США чекають на мирну пропозицію від Росії, – Рубіо

Росія пообіцяла надіслати США "умови, які їм знадобляться для досягнення припинення вогню" з Україною. Москва стверджує, що це зробить після телефонної розмови між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним цього тижня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву держсекретаря США Марка Рубіо, якого цитує видання Politico.

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Марко Рубіо заявив, що, наскільки він розуміє, росіяни збираються підготувати умови, які їм знадобляться для досягнення припинення вогню в Україні, що потім дозволить розпочати ширші переговори.

Ми чекаємо на ці умови, і тоді ми матимемо набагато краще розуміння, на що розраховує Путін, як тільки побачимо, якими будуть ці умови,

– сказав Рубіо комітету Сенату на публічних слуханнях.

У Politico зазначили, що зауваження держсекретаря США стали черговою ознакою того, що Вашингтон не поспішають змінювати свою позицію щодо Росії, навіть попри те, що багато європейських чиновників та законодавців вважають, що Путін тягне час.

Журналісти підкреслили, що двогодинна телефонна розмова Трампа з Путіним у понеділок не призвела до жодних проривів щодо припинення вогню чи переговорів про закінчення бойових дій. Це розчарувало європейських та українських союзників Вашингтона, які хочуть бачити, як США зроблять більше для посилення тиску на Путіна.

Водночас Марко Рубіо назвав переговори у Стамбулі минулого тижня між Росією та Україною, які завершилися угодою про обмін 1 000 військовополоненими, позитивним кроком, але сказав, що "ми ще не бачимо кроків до миру".

До слова, Рубіо також сказав, що Дональд Трамп не пішов на жодні поступки Владіміру Путіну від початку президентства. За словами держсекретаря США, санкції проти Росії залишаються, і постачання зброї Україні продовжується.