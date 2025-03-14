Трамп ніколи не казав, що Росія має право забрати всю Україну, – Рубіо

Дональд Трамп ніколи не змінював політику щодо територіальної цілісності України. Президент США ніколи не казав, що Росія має право забрати всю Україну собі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова держсекретаря США Марка Рубіо під час брифінгу після завершення саміту G7 у Канаді.

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Що сказав Рубіо про позицію Трампа по територіях України

Марко Рубіо сказав, що він ніколи цього не чув від Дональда Трампа, що Росія має право забрати всю Україну й робити там все, що захоче.

Проблема, з якою ми зіткнулися, полягає в тому, що зараз триває війна, яку не розв'язати військовим шляхом. Ні Росія, ні Україна не можуть досягти своїх максималістських цілей. Єдиний спосіб завершити війну – через процес переговорів,

– зазначив глава Держдепу США.

Він також наголосив, що переговори, хоч у бізнесі, хоч у геополітиці, передбачають поступки з обох сторін. Водночас якими саме будуть ці поступки, належить з'ясувати під час переговорів.

Марко Рубіо також заявив про "обережний оптимізм" щодо мирних переговорів і можливого перемир'я на 30 днів. Наразі у Вашингтоні чекають повернення спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з Москви.

"Ми зберемося, і президент матиме доступні варіанти, і після цього будуть ухвалені рішення. Але я не хочу спекулювати чи характеризувати щось", – сказав американський дипломат.

Варто зазначити, що на саміті "Великої сімки" міністри закордонних справ погодили спільну заяву, де підтвердили "непохитну підтримку України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, її свободи, суверенітету та незалежності".

Окрім того, країни G7 привітали переговори між американцями та українцями у Джидді 11 березня та "прихильність України до негайного припинення вогню". Тепер міністри "Групи семи" закликали Росію "відповісти взаємністю" на мирні ініціативи.

До слова, у комюніке, яке ухвалили країни G7 відсутня інформація про нові санкції проти Росії. Водночас там затвердили, що Україна отримає гарантії безпеки та допомогу.