Рубіо зробив нову заяву про мирні переговори Києва і Москви

У Стамбулі двічі відбулися прямі переговори України та Росії. Окрім масштабного обміну полоненими, вони не принесли жодних інших результатів. Попри це США наполягають, аби Київ і Москва продовжували цей діалог.

Так, 7 червня дерсекретар США Марко Рубіо обговорив війну в Україні з очільником МЗС Франції Жан-Ноелем Барро, передає 24 Канал.

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Що відомо

Чиновники говорили про поточні зусилля, спрямовані на досягнення завершення війни в Україні. Рубіо у розмові з Барро наголосив на важливості прямих переговорів між Росією та Україною для досягнення стійкого миру.

Нагадаємо, що 2 червня відбувся другий раунд переговорів у Стамбулі між делегаціями Росії та України. Сторони домовилися про новий обмін полоненими, а також тілами загиблих.

До слова, Владімір Мединський заявив, що 6 червня російська сторона нібито доставила 1212 тіл загиблих українських військових в район обміну, решта тіл з 6000 ще прямує до місця. Також росіяни нібито передали Україні перший список з 640 поранених, важкохворих і молодих полонених.

Втім, заявив чиновник Кремля, українська сторона "несподівано перенесла на невизначений термін і приймання тіл, і обмін військовополоненими". У Координаційному штабі спростували заяву росіянина і пояснили, що відбувається.