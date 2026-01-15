"Останній ярд – найважчий": на що натякнув посол США при НАТО заявою про завершення війни

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що "війна в Україні підійшла до останнього ярду – найскладнішого етапу перед фінішем". Він додав, що останній крок буде найважчим. Ймовірно, він посилається на якусь інформацію, яка відома лише йому.

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний озвучив 24 Каналу думку, що Вітакер може натякати на те, що Україні доведеться зробити якусь поступку. Однак це може бути складно для нашої держави.

Дивіться також Віткофф і Кушнер хочуть зустрітися з Путіним у Москві: Bloomberg назвало мету та можливі терміни

"Він натякає на те, що нам буде треба зробити якусь поступку, що для нас це буде дуже боляче. Наприклад, визнати, що території, окуповані Росією, і далі контролюватимуться країною-агресоркою. Або відмовитись від нашого курсу, наприклад, в ЄС, НАТО або інших наших стратегічних намагань", – припустив він.

Однак, за його словами, Україна не поступається своєю принциповою позицією, тому й цю ситуацію пройде з гордо піднятою головою.

Зверніть увагу! Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив про "останній ярд" у мирних переговорах. Він зазначив, що сторони конфлікту в Україні знаходяться ближче до мирної угоди, ніж будь-коли раніше, і зараз лежить "реальна пропозиція". Тому, на його думку, мирні переговори підійшли до вирішальної стадії. Проте останній крок – найскладніший.

Мирні переговори: останні новини