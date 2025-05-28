"Пункти абсолютно несумісні": як США намагаються знайти середину в переговорах Росії й України
- Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог повідомив, що США мають 22-пунктний мирний план, який не влаштовує ані Україну, ані Росію.
- Головна проблема полягає у несумісності бачень безпекового статусу України у майбутньому між сторонами, що ускладнює досягнення мирної угоди, вважає політолог-міжнародник.
Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що США мають мирний план із 22 пунктів, але він не подобається ані Україні, ані Росії. Очевидно, Штати хотіли, щоб Кремль переходив до позицій, з яких можна формувати якісь компроміси, обговорювати їх.
Основна проблема полягає у баченні сторін безпекового статусу України у майбутньому. Це 24 Каналу зауважив політолог-міжнародник Ярослав Божко.
До теми У США є мирний план із 22 пунктів, та він не подобається ані Україні, ані Росії, — Келлог
"Основна проблема не в територіях. Думаю, питання територій та контролю за ними залишається другорядним в усіх цих розмовах. Насамперед безпековий статус України, питання, за яких умов має відбутися припинення вогню, хоча б 30-денне. Це питання, яке дуже важко поєднати", – сказав він.
Різниця у баченні безпекового статусу
Ярослав Божко зазначив, що Україна закликає до 30-денного перемир'я, підтримує позицію США. Однак Росія відмовляється виконувати навіть цей перший пункт. Питання безпекового статусу України є дуже проблемним.
Це може бути взаємодія з НАТО, як, наприклад, мали Швеція та Фінляндія до свого вступу. Бо якщо так, це був би хороший варіант для США. Думаю, вони підтримали б його. А Росія і такого не хоче. Тобто різниця у баченні безпекових статусів України у майбутньому несумісна ні з чим,
– пояснив політолог-міжнародник.
Він припустив, що США дають Росії ще шанси надіслати якісь адекватні умови, які можна поєднати з пропозиціями Білого дому. Однак Росії зовсім не потрібне припинення вогню та війни загалом.