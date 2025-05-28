"Пункти абсолютно несумісні": як США намагаються знайти середину в переговорах Росії й України

Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що США мають мирний план із 22 пунктів, але він не подобається ані Україні, ані Росії. Очевидно, Штати хотіли, щоб Кремль переходив до позицій, з яких можна формувати якісь компроміси, обговорювати їх.

Основна проблема полягає у баченні сторін безпекового статусу України у майбутньому. Це 24 Каналу зауважив політолог-міжнародник Ярослав Божко.

До теми У США є мирний план із 22 пунктів, та він не подобається ані Україні, ані Росії, — Келлог

"Основна проблема не в територіях. Думаю, питання територій та контролю за ними залишається другорядним в усіх цих розмовах. Насамперед безпековий статус України, питання, за яких умов має відбутися припинення вогню, хоча б 30-денне. Це питання, яке дуже важко поєднати", – сказав він.

Різниця у баченні безпекового статусу

Ярослав Божко зазначив, що Україна закликає до 30-денного перемир'я, підтримує позицію США. Однак Росія відмовляється виконувати навіть цей перший пункт. Питання безпекового статусу України є дуже проблемним.

Це може бути взаємодія з НАТО, як, наприклад, мали Швеція та Фінляндія до свого вступу. Бо якщо так, це був би хороший варіант для США. Думаю, вони підтримали б його. А Росія і такого не хоче. Тобто різниця у баченні безпекових статусів України у майбутньому несумісна ні з чим,

– пояснив політолог-міжнародник.

Він припустив, що США дають Росії ще шанси надіслати якісь адекватні умови, які можна поєднати з пропозиціями Білого дому. Однак Росії зовсім не потрібне припинення вогню та війни загалом.